Yeni kimlik alma ücreti-2018 çipli kimlik randevu alma sayfası

Yeni kimlik alma randevusu nasıl olur, çipli yeni kimlikler için randevu alma işlemi nasıl ne yeni çipli kimlik ücreti ne kadar oldu soruları merak konusu oldu. Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kimlik değişirme işlemi 2 Nisan'dan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne geçiyor. 2 Nisan'dan sonra ehliyet değiştirme, yeni kimlik alma ve pasaport işlemleri tek bir yerden yapılacak.

FİYATLARI BELLİ OLDU: Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtildi. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek. Yeni kimlik için 18,50 TL, pasaport için 108 TL, sürücü belgesi için ise 134 TL ücret ödenmesi gerektiği öğrenildi.

YENİ KİMLİK KARTI RANDEVUSU NASIL ALINIR: Yeni çipli kimlik kartı başvurusu, Nüfus Müdürlüğü'ne gitmeden de oldukça kolay bir şekilde gerçekleşebiliyor. Devlet'in sağladığı online randevu sistemiyle birlikte vatandaşlar kimlik kartı randevularını çok hızlı bir şekilde alabiliyorlar.

Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

Çağrı merkezinden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya daçweb portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden rendevu alınarak yapılmaktadır.

KİMLİK YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER: Kimlik randevu sorgulama yapıldıktan sonra yeni kimlik için gerekli evraklar bulunuyor. Kimlik kartı başvurusu nüfus cüzdanı / kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

Başvuru esnasında İlçe Nüfus Müdürlüğü personeli gerekli yönlendirmeleri yapar. Başvuru sırasında nüfus müdürlüklerinde kimlik ve adres bilgileri kontrol edilerek, gerekirse güncellemeler gerçekleştirilir.

İmza ve fotoğraf formuna imza alınır, fotoğrafı taranır ve biyometrik veriler (her iki el için parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi) alınarak başvuru formunun çıktısı ilgiliye onaylatıldıktan sonra veri tabanına kaydedilerek başvuru işlemi tamamlanır.

Bu esnada teslim edilen PIN zarfında bulunan 6 haneli şifrenin saklanması önemlidir. PIN kodu, kimlik kartı teslim edilinceye kadar aktive olmaz ve ilçe Nüfus Müdürlüklerinde bulunan KİOSK'lar kullanılarak değiştirilebilir.

BAŞVURU NOKTALARI ÇOĞALDI: Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazırlanmasında tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanıldığı 503 olan pasaport başvuru noktası da 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarıldı. Sabahın erken saatlerinde randevu alan vatandaşlar, nüfus müdürlüğüne geldi. Sabahın erken saatlerinde randevu alan vatandaşlar nüfus müdürlüğüne gelerek sıraya girdi.

VALİ ŞAHİN'DEN PASAPORT UYARISI: İstanbul Valisi Vasip Şahin pasaport ve sürücü belgesi gibi işlemlerin, nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilmeye başalamsıyla ilgili, Başakşehir Nüfus Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. "Yeni sistemle vatandaşlar işlem sayısı azaltılmış bir şekilde prosedürle taleplerine ulaşmış olacaklar. Nüfus müdürlüklerinde kadro takviyesi yapıldı. İstanbul'a 350 ek personel takviyesi bakanlık tarafından yapıldı " diyen Şahin, pasaportarla ilgili uyarıda da bulundu. Şahin şunları söyledi: "Resmi ve hizmet pasaportu ve hususi pasaportlar il nüfus müdürlüklerinden, diğer umumi pasaportlar ilçe müdürlüklerinden temin edilebilecek. Vatandaşlar bu ayrıma dikkat ederlerse farklı farklı yerlere giderek zaman kaybetmemiş olurlar."