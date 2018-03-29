Yeni kimlik alma randevusu-2018 çipli kimlik nasıl alınır?

Yeni kimlik alma randevusu alma işlemi nasıl olur, yeni kimlik randevusu alma sayfası ve gerekli evraklar neler merak konusu oldu. Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni ehliyet değişim işlemleri 2 Nisan'dan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilecek. Vatandaşlar pasaport, ehliyet ve kimlik değişim işlemlerini artık tek bir eden yapacak.

Peki çipli kimlik almak için ya da eski tip kimliğininizi yeni kimliklerle değiştirmek için neler yapmalısınız, yeni çipli kimlikler kaç para, ücreti ne kadar?

YENİ KİMLİK KARTI RANDEVUSU NASIL ALINIR: Yeni çipli kimlik kartı başvurusu, Nüfus Müdürlüğü'ne gitmeden de oldukça kolay bir şekilde gerçekleşebiliyor. Devlet'in sağladığı online randevu sistemiyle birlikte vatandaşlar kimlik kartı randevularını çok hızlı bir şekilde alabiliyorlar.

Kimlik kartı randevusu nasıl alınır? Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

Çağrı merkezinden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden rendevu alınarak yapılmaktadır.

KİMLİK YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER: Kimlik randevu sorgulama yapıldıktan sonra yeni kimlik için gerekli evraklar bulunuyor. Kimlik kartı başvurusu nüfus cüzdanı / kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

Başvuru esnasında İlçe Nüfus Müdürlüğü personeli gerekli yönlendirmeleri yapar. Başvuru sırasında nüfus müdürlüklerinde kimlik ve adres bilgileri kontrol edilerek, gerekirse güncellemeler gerçekleştirilir.

Kimlik kartı için 15 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 30 lira ödenecek.

İmza ve fotoğraf formuna imza alınır, fotoğrafı taranır ve biyometrik veriler (her iki el için parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi) alınarak başvuru formunun çıktısı ilgiliye onaylatıldıktan sonra veri tabanına kaydedilerek başvuru işlemi tamamlanır.

Bu esnada teslim edilen PIN zarfında bulunan 6 haneli şifrenin saklanması önemlidir. PIN kodu, kimlik kartı teslim edilinceye kadar aktive olmaz ve ilçe Nüfus Müdürlüklerinde bulunan KİOSK'lar kullanılarak değiştirilebilir.

ÇİPLİ KİMLİK KART ÜCRETİ NE KADAR: Kimlik kartı alma ücreti ne kadar sorusu çokça soruluyor. Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 30 lira ödenecek.