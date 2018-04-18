Yeni KHK geliyor: TSK'dan 3 bin kişi ihraç edilecek!

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirtti. Canikli, bu kişilerin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edileceklerini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde KHK ile bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlık'a gönderdik" dedi.

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