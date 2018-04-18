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Yeni KHK geliyor: TSK'dan 3 bin kişi ihraç edilecek!

Yeni KHK geliyor: TSK'dan 3 bin kişi ihraç edilecek!

Milli Savunma Bakanı Canikli, "TSK içindeki 3 bin kişilik yapı için KHK geliyor. Önümüzdeki günlerde bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik" dedi.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 18:02 - Güncelleme: 18-04-2018 18:02

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirtti. Canikli, bu kişilerin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edileceklerini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde KHK ile bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlık'a gönderdik" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 18 Nisan 2018 18:33 Şimdi ne olacak?Akp.yi eleştiremiyoruz.Çünkü onu eleştirdiğimizde devleti eleştirmiş oluyoruz.Cumhurbaşkanını eleştir miş oluyoruz.Eleştirmesek seçim sonunda olacaklardan korkar olduk.Bilmiyoruz ne yapacağımızı...

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KİMDİR ?
Nurettin Canikli
NURETTİN CANİKLİ KİMDİR?

Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kurduğu 65. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı oldu. Peki Nurettin Canikli kimdir? Nurettin Canikli (d. 15 Mayıs 1960, Alucra, Giresun), Türk siyasetçi. Bab

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