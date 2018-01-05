Yeni KHK geliyor listeler hazır bir iki gün içinde çıkacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin’in, Eğitim İş Sendikası ile yaptığı görüşmede, “Mor Beyin” mağduru öğretmenlerle ilgili listenin hazırlandığını, iade KHK’sının bir iki gün içinde çıkacağını söylediği öğrenildi.

MEB, eğitim alanında yaşanan son gelişmelerle ilgili görüş paylaşımında bulunmak üzere eğitim sendikalarıyla biraraya gelmeye başlarken, son ziyaret Eğitim-İş Sendikası’na gerçekleştirildi. Milliyet'in haberine göre, Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve sendika yöneticileri görüşmede, OHAL KHK’sı ihraçları, Öğretmen Strateji Belgesi, performans uygulaması, dini vakıflarla imzalanan protokoller, yenilenen sınav sistemi ve müfredata ilişkin hazırladığı, “Eğitimde Yaşanan Sorunlar” raporunu bakanlığa sundu.

Bakanlık bürokratlarının da konu konu itirazları not alarak gerekenlerin yapılacağını belirttiği ve sendika ile iletişim kanallarının bundan sonra daha açık tutulması konusunda adım atacaklarını söyledikleri öğrenildi.

‘DÖNECEKLER’

Toplantıda, bakanlık bürokratlarının Eğitim İş’in raporlaştırdığı sorunlara ilişkin tek tek not aldığı öğrenildi. Eğitim İş’e bakanlık tarafından az sayıda olmasına karşın üyeleri hakkındaki ihraçlar ve açığa alınanlar konusunda girişimlerde bulunulacağı bilgisi verildi. FETÖ’nün, “Mor Beyin” ve çeşitli uygulamalarla binlerce kişiyi mağdur ettiğinin ortaya çıkmasının ardından edinilen bilgiye göre Müsteşar Yusuf Tekin’in de toplantıda, “Mağdurlar için iade listelerini hazırladık. KHK’nın 1-2 gün içerisinde yayımlanmasını bekliyoruz. Bu öğretmenler mesleklerine geri dönecekler” dedi.