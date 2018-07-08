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Yeni kabineyle ilgili bir ilk! Erdoğan ilk kez oraya gidecek....

Yeni kabineyle ilgili bir ilk! Erdoğan ilk kez oraya gidecek....

24 Haziran seçimlerinde yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Kabineyi 9 Temmuz Pazartesi akşamı açıklayacak. Erdoğan'ın yeni dönemde katılacağı ilk uluslararası zirve 11-12 Temmuz'da yapılacak olan "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" olacak.

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Eklenme Tarihi: 08-07-2018 13:22 - Güncelleme: 08-07-2018 13:59

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri sonucunda yeniden göreve gelmesinin ardından, katılacağı ilk yurt dışı uluslararası zirve "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" olacak. Toplantı 11-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

NATO KARARGAHI'NDA YAPILACAK... Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 11-12 Temmuz tarihlerinde "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" yapılacak ve zirve ilk kez NATO'nun yeni karargah binasında gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle yeniden göreve  gelmesinin ardından, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"na katılarak ilk yurt dışı temasına başlayacak.

TRUMP, MACRON VE MAY İLE BİRE BİR GÖRÜŞME... Söz konusu zirve kapsamında Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May başta olmak  üzere birçok NATO ülkesinin liderleriyle bir araya gelecek ve ikili görüşmeler  yapacak.

Görüşmelerde, bazı NATO ülkelerinin bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye verdiği destek ve Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma  füzeleri konularının ele alınması öngörülüyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Parlamentosu  Başkanı Antonio Tajani ile de tek tek görüşmesi bekleniyor.

YENİ KABİNEYLE İLK YURTDIŞI ZİRVE... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO'daki liderler zirvesine  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesinden bazı isimlerle katılması  bekleniyor. Bu kapsamda Erdoğan'a zirvede eşlik edecek yeni kabinedeki dışişleri,  milli savunma ile enerji ve tabii kaynaklar bakanlarının  bulunması planlanıyor. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcılarının da Erdoğan'a eşlik etmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da Brüksel'deki NATO  zirvesine katılan lider eşleri için düzenlenen programlara iştirak etmesi  planlanıyor.

Geçen yılki zirvede "terörün her türüyle ortak mücadele" görüşülmüştü Erdoğan geçen yıl katıldığı "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi  Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile görüşmeler  yapılmıştı. Olumlu bir atmosferde geçen Erdoğan-Macron görüşmesinde, Suriye, Irak  ve diğer bölgesel konular ele alınmış, PKK ve DEAŞ dahil terörün her türüyle  ortak mücadelenin önemine işaret edilmişti. İki lider, savunma sanayinde iş birliği ve karşılıklı ticaret hacmine  ilişkin konuları da ele almıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 08 Temmuz 2018 13:39 ODTÜ'ye bekleriz!..............ODTÜ'deki mezuniyet törenin ardından öğrencilere yönelik gözaltılar devam ediyor. ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı Özgür Mehmet Gür'ün, evine yapılan operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.....

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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