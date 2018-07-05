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Yeni kabinede yeni bakanlar kim olacak? Yeni kulisler var

Yeni kabinede yeni bakanlar kim olacak? Yeni kulisler var

Yeni kabine ve yeni bakanlar 9 Temmuz pazartesi günü açıklanıyor. Ankara yeni bakanların isimlerine dair kulislerle çalkalanıyor. Yeni kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kafasında ve bomba isimler olduğu söyleniyor. İşte Türkiye Gazetesi yazarının aktardığı kulisler.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 11:24 - Güncelleme: 05-07-2018 11:24

9 Temmuz 2018 Pazartesi günü Türkiye'nin yeni sistemine resmen geçiş yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 16.00'da Meclis'e gidip yemin edecek ve göreve başlayacak. Kamuoyunun büyük merakla beklediği kabinede de akşam saatlerinde açıklayacak.

Peki yeni bakanlar kim olacak? Bu kez 27. dönem AK Parti milletvekilleri listesine bakarak tahmin yürütmek zor. Zira yeni sistemle birlikte dışardan yepyeni isimler bakan olabilecek. Yeni bakan bir işadamı da olabilir bir sanatçı da bir sporcu da... Yelpaze çok geniş olunca Ankara kulislerinde isimler havada uçuşmaya başladı.

Sizlere yeni kabineye ilişkin günün dikkat çeken kulislerinden birini aktaracağız. Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar isim vermemiş ama açık tariflerle önemli detaylar sunmuş. İşte Batuhan Yaşar'ın dikkat çeken kulis bilgileri:


Başbakan yardımcısı kim olacak? : Kabinenin kuşkusuz en önemli isimleri başkan yardımcıları olacak.. Üç başkan yardımcısı olabileceği konuşuluyor. 2 diyenler de var.. Ama bunlardan biri daha da öne çıkacak.. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vekalet edecek. Siyasi yanı da ağır basacak. Ağır, oturaklı, sözü dinlenen biri olacak. Başkan yardımcılarından biri kadın da olabilir.. Sürpriz isimlerle karşılaşabiliriz..

MHP’li bakan olacak mı? : Kabinede bir veya iki MHP’li bakan olabileceği konuşuluyordu.. Ulaştığımız bilgilere göre kabinede MHP’li bakan olmayacak.

Ekonominin başına kim gelecek? : Cumhurbaşkanını bilenler bilir.. Pragmatist Lider özelliği her zaman ön plana çıkmıştır.. Ekonominin dümeninin başına; Uluslararası piyasaların tanıdığı, piyasaların güvendiği bir ismi getirecektir.. Çok konuşuldu, yazıldı.. Daron Acemoğlu’na ihtimal vermiyorum..


Kaç milletvekili bakan olacak? : 5’e kadar milletvekili seçilen bakan, yeni kabinede de görev alabilir..

CEO'lardan bakan olacak mı? : Bürokrasiden ve STK’lardan başarılı flaş isimleri de kabinede göreceğiz.. Özel sektörden aynı şekilde.. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bürokrasi-iş dünyası dengesi oluşturacağı konuşuluyor..

Binali Yıldırım : Son Başbakan Binali Yıldırım’ı büyük ihtimalle TBMM Başkanı olarak göreceğiz..

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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