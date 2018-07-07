Yeni kabinede kimler olacak sürpriz adaylar çıktı

Kabinede yeni bakanlar kim olacak diye merak edilirken kulislerde olası kabine listesine yeni sürpriz adaylar eklendi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü açıklaması beklenen yeni hükümet, kamuoyuyla yeni yol haritasını paylaşacak.

Erdoğan’ın ‘partili olmayan bakanlar’ vurgusu yaptığı yeni hükümetin yeni üyeleri de Ankara kulislerinde en merak edilen konuyu oluşturuyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Erdoğan’ın kabineye alacağı bürokrat sayısının 4-5’i geçmeyeceği belirtiliyor. Gözler, aktif siyaset yapmayan AK Partililer ile ekonomi kurumlarının başkanlarına ve Türkiye’yi yurtdışında temsil eden isimlere çevrildi.

İSMİ GEÇENLER

Kulislerde adı bakan aday adayı olarak geçen bazı müsteşar, vali ve genel müdürlere yenileri eklendi. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Nail Olpak, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir gibi isimler de bakan adayı olarak kulislerde konuşuluyor. Bilim adamı Aziz Sancar ve Coca Cola’nın Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent’e teklif götürüldüğü iddiaları da kulislerde dillendiriliyor.

Bu isimlerin kabine yerine Cumhurbaşkanlığı’nda kurulan ofis ve kurullarda değerlendirileceğini söyleyenler de bulunuyor. Kadın cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak ise eski bakanlardan Nimet Baş, eski TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ve Cumhurbaşkanı danışmanlarından Ayşen Gürcan’ın da adı geçiyor. Erdoğan’ın kabinesine, MHP kökenli bazı STK başkanları veya bürokratları da alacağı öne sürülüyor.

Öte yandan Erdoğan’ın kabine çalışmasını paylaştığı tek ismin Başbakan Binali Yıldırım olduğu da dile getiriliyor.

FARKLI BİR HÜKÜMET PROGRAMI

YENİ hükümetin açıklanmasının ardından yol haritası hazırlanacak. Bu seferki hükümet programı, Meclis’e sunulmayacağı için öncekilerden farklı olacak. Kabinenin ilk toplantısını yapıp, brifinglerin alınmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı ofislerinin de katılımıyla, yeni dönemin ilk programı hazırlanacak. Bu program, altı aylık ve bir yıllık planlar olarak yapılacak. Bu çalışmada, seçim beyannamesinde yer alan ana başlıklardan yararlanılacak. Ancak, öncelikli projeler ve konular ayrıca belirtilecek.

Bakanlıkların yapacağı çalışmalar tek tek plana bağlanacak. Bu programda, yeni hükümetin kalkınma ve bütçe planları da yer alacak. Bu çalışmanın tamamlanarak kamuoyuna duyurulmasının birkaç ayı alması planlanıyor. Parti kurmayları, “Bildiğiniz gibi bir hükümet programı olmayacak. Cumhurbaşkanı bir kalkınma planı, yıllık program ve bütçe kanunu sunacak. Topluma bir program ilan edebilecek. Hukuki bir zorunluluk yok ama. Yol haritası çıkartılacak” dediler.