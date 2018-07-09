Yeni kabine listesi kimler var yeni bakanların isimleri-kim

Yeni kabine listesinde kimlerin ismi var, 2018 yeni bakanlar listesi isim isim tam liste haberimizde olacak. Saat 21.00'da yeni kabine listesi ve bakanların isimleri netleşecek.

Yeni bakanlar ve yeni kabine ile ilgili en çok merak edilen noktalardan biri milletvekilleri içinden bu listeye girenler olup olmayacağı. Böyle bir durumda bakan olan kişilerin milletvekilliğinden istifa etmeleri gerekiyor. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti istediği kadar milletvekili çıkaramadığı için kabineye milletvekili olanların girmesi zorlaşmıştı.

Saat 21.00'da kabinede meclisten kabineye giren isim olup olmadığı netleşecek. Şu ana kadar kulislere düşen bir çok isim var. Bunlar arasında ismi en çok telaffuz edilenler Süleyman Soylu ile Berat Albayrak oldu.

Yeni Şafak'ın kulisleri ile öne çıkan köşe yazarı Mehmet Acet kabinedeki bakanlara ilişkin aldığı son bilgileri şu şekilde paylaştı:

'Geçen hafta Salı günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mustafa Elitaş’ı yanına çağırıyor. Meclis’teki Grup Başkanvekilliği görevi o gün itibarıyla henüz bitmemiş olan Elitaş’a bir soru soruyor: “Meclis’teki grubumuzdan 5 kişiyi istifa ettirip bakan yaparsak komisyonlardaki çalışmalarımız bundan nasıl etkilenir?”

Elitaş, 5 değil de 3 kişinin istifa etmesi halinde kalan milletvekili sayısı ile komisyonlarda sorun çıkmayacağını söylüyor. Sonra bu görüşünü çıkıp kameralar önünde de tekrarlıyor. Onun kameralar önünde yaptığı açıklamaları öğrenen Erdoğan’ın hukukçu kurmaylarından biri, “Hayır, Elitaş’ın söyledikleri doğruları tam olarak yansıtmıyor” anlamına gelen bir mesajla Erdoğan’a ulaşıyor.

O da, eğer Meclis komisyonlarındaki çoğunluğu önemsiyorsanız Meclis’ten istifa olmamalı anlamına gelen bir görüş beyan ediyor.

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MECLİS’TEN BAKAN ALINACAK MI? : Erdoğan, Cuma günü partisinin ilk başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada, “Bakanlarımız artık eskisi gibi olmayacak. Partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz. Kimse kalkıp, kadrolaşmaydı, şuydu buydu bunu diyemeyecek” demişti.

Bir gün sonra Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Meclis’te bu soruyu Cumhurbaşkanı’na doğrudan sordu. Pazarcı’nın aldığı yanıtın, üzerinde durduğumuz konu ile doğrudan ilişkisi vardı.

-“Sizin ters köşe olmanız için bu açıklamayı yapmış olabilirim. Kabinede Meclis’ten de isimler olabilir. Neden olmasın?”

Erdoğan'a fikir veren vekil : Erdoğan’ın yeni kabine üzerinde çalışırken bir köşeye çekilip kimseye bir şey sormadan tek başına kafa yorduğu düşünülmesin. Mesela, uzun yıllar yanı başında görev alıp da şu günlerde milletvekilli olan bir isimden fikir alıyor. O milletvekili şöyle bir fikir veriyor:

“Şu anda Meclis’ten kimseyi bakan yapmayın. Bu şekilde halka yeni sistemin ruhunu güçlü bir şekilde yansıtacak bir mesaj verebilirsiniz. Baktınız ileride bir takım sıkıntılar çıktı, 6 ay sonra, 1 yıl sonra gerekli yerlerde yeni değişiklikler yapabilirsiniz.”

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