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Yeni kabine canlı yayını Erdoğan bakanları açıklıyor izleyin!

Yeni kabine canlı yayını Erdoğan bakanları açıklıyor izleyin!

Yeni kabine ve yeni bakanlar listesi için vakit geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de canlı yayınla yeni kabineyi açıklıyor. Canlı yayınla kabine basın açıklamasını izleyin.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 21:26 - Güncelleme: 09-07-2018 21:26

Yeni hükümet sisteminin yeni bakanlar kurulu listesini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklanayor. Herkesin beklediği an geldi. Gözler canlı yayınla kabineyi açıklayacak olan Erdoğan'a döndü. Beştepe'de yeni bakanların açıklanacağı yerde son hazırlıklar yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Erdoğan kabinesini ağırlıklı olarak dışardan uygun bulduğu isimlerden oluşturdu. Haliyle bu isimlerin yemin etmeleri gerekiyor. Bunun için yarın saat 15.00'de mecliste tören yapılacak.

Erdoğan kabineyi açıklıyor canlı yayın : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı Beştepe'deki toplantı salonuna gazeteciler alınmaya başladı. Anadolu Ajansı da salondan canlı yayına geçti. Aşağıdaki playerden bakanlar listesinin açıklandığı canlı yayını izleyebilirsiniz.

Yeni kabine listesi twittera düşen liste : Yeni bakanların isimlerinin açıklanmasına kısa bir süre kala sosyal medyaya bir liste düştü. Gazeteci Abdülkadir Selvi de benzer bir listeyi CNN Türk ekranında paylaştı. Listede 4 milletvekili bulunuyor. Bu isimler Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak ve Abdülhamit Gül oldu. İddiaya göre bu milletvekilleri istifa ederek kabinede yer alacaklar diğer isimler ise meclis dışında olacak.

Yeni Bakanlar tam isim listesi- Erdoğan hükümetinin yeni kabinesi twittera düşen isimler - tıkla

 

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