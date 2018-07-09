Yeni kabine açıklanıyor yeni bakanlar kim oldu? Saat 21.00'da...

Türkiye, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından bugün 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyor. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan saat 16.00'da TBMM'de yemin edecek. Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmi olarak başlamış olacak.

Yeni kabinede yeni bakanlar kim : Yeni sistemin ilk kabinesine ilişkin herkesin merak ettiği nokta milletvekilleri arasından bakan olup olmayacağıydı. Erdoğan cuma günü yaptığı ilk açıklamada 'partili olmayan bakanlarla kabine kuruyoruz' demişti. Cumartesi günü ise milletvekilleri arasından da bakan olabileceğini söyledi. Şimdi herkes kabinedeki bakanları merak ediyor. İş dünyası ve bilim alanından bir çok kişinin ismi bakanlık için geçiyordu.

Yeni bakanlar saat kaçta açıklanacak? : Türkiye'nin yeni sistemdeki ilk hükümet kabinesi saat 21.00'da açıklanacak. Kabiden önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bugüne kadar ki en geniş kapsamlı davete ev sahipliği yapacak. Yeni hükümet sistemine geçiş törenine devlet başkanları ile bir çok ünlü isim davet edildi. Bu tören saat 18:00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak.

Erdoğan kabineyi açıklayacak : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak törenin ardından akşam yemeği verilecek. Akşam yemeğinden sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini ve herkesin merakla beklediği bakanlarını açıklayacak.

Kaç bakanlık var isimleri : Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bazı bakanlıklar birleştirilerek bakanlık sayısı 26'dan 16'ya düşürüldü. Yeni yapılanma kapsamında bazı bakanlıkların da isimleri değişti. Yeni sistemdeki bakanlıkların isimleri: "Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi : Türkiye'nin yeni yönetim modelinde Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Erdoğan kendisine 2 ya da 3 tane yardımcı belirleyecek. Bakanlar kurulu dışında cumhurbaşkanlığına bağlı 8 başkanlık ile 4 başkanlık ofisi olacak. Bunlara ilaveten bir de kurullar var.

Cumhurbaşkanlığına başlı 8 başkanlık : Yeni yönetim modelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı 8 başkanlık şöyle : Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT), Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yeni sistemdeki adı "Milli İstihbarat Başkanlığı" oldu. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde olacak Savunma Sanayii Müsteşarlığı da başkanlığa dönüştürüldü.



