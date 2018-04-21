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Yeni ittifak geliyor! 3 parti anlaştı

Yeni ittifak geliyor! 3 parti anlaştı

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi 3 parti anlaştı. Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi, seçimlerde ortak hareket etme kararı aldı.

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Eklenme Tarihi: 21-04-2018 12:04 - Güncelleme: 21-04-2018 12:04

Türkiye 24 Haziran'da erken seçime gidiyor. Erken seçim kararı ile birlikte partiler harekete geçti. 3 parti daha 24 Haziran seçimlerinde ortak hareket etme kararı aldı.

Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi, 24 Haziran seçimlerinde birlikte hareket etme kararı aldı.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, 24 Haziran seçimleri için bir araya geldi.

Adalet Partisi`nin Öveçler`deki Genel Merkez binasında toplantı yapan 3 isim, seçimde birlikte hareket etme kararı aldı. Partilerin, kime oy vereceklerini yakın bir zamanda açıklayacakları öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • Misafir 21 Nisan 2018 13:41 Ülkenin bu kötü gidişatın tek sebibi şu anda ve 16 senedir bu ülkenin basında olan yozlaşmış iktidardır. 16 senedir bu ülkeye çok zararı oldu. Tekrar seçilmeleri durumunda zaten bu kötü duruma sebep olmuş bu ülkede bu kötü gidişat düzenlemez. Hatta daha da kötü olacak. Tek çare IYI bir yönetim ve 16 senenin hesabını sormak.

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