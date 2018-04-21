Yeni ittifak geliyor! 3 parti anlaştı

Misafir 21 Nisan 2018 13:41 Ülkenin bu kötü gidişatın tek sebibi şu anda ve 16 senedir bu ülkenin basında olan yozlaşmış iktidardır. 16 senedir bu ülkeye çok zararı oldu. Tekrar seçilmeleri durumunda zaten bu kötü duruma sebep olmuş bu ülkede bu kötü gidişat düzenlemez. Hatta daha da kötü olacak. Tek çare IYI bir yönetim ve 16 senenin hesabını sormak.