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Yeni İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kimdir? Aslen nereli?

Yeni İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kimdir? Aslen nereli?

Yeni İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kimdir, aslen nereli eşi ve çocukları son valiler kararnamesiyle birlikte merak konusu oldu. Vasip Şahin'in yerine atanan Ali Yerlikaya ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 09:59 - Güncelleme: 27-10-2018 09:59

Yeni İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kimdir, memleketi ve ailesiyle ilgili bilinmeyenler merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Valiler Kararnamesi ile İstanbul valisi dahil 39 ilin valisi değişti. İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara valiliğine atanırken, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Valisi oldu.

Konya'da doğdu
Ali Yerlikaya, 11.10.1968 tarihinde Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladıktan sonra, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “Kamu Yönetimi” bölümünden mezun oldu. 1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı. 1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı.

Sırasıyla Hilvan (Şanlıurfa) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı. 29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.13.12.2007-17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010-09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi,
Evli ve 4 çoçuk babası
17.08.2012-03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi olarak görev yaptı.16.02.2015 tarih ve 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Gaziantep Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya, evli ve dört çocuk babasıdır.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • KONYA ...42 27 Ekim 2018 11:30 HAYIRLI UĞURLU OLSUN...DURMAK YOK ,YOLA DEVAM.

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