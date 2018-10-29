Yeni İstanbul Havalimanı açıldı Atatürk Havalimanı'na ne olacak Erdoğan açıkladı

Dünyanın en büyük ve en modern havalimanı olacak yeni havalimanı açılış töreni gerçekleştirildi. Erdoğan, havalimanının merakla beklenen ismini, "İstanbul, ülkemizin en değerli markasıdır. Pahabiçilmez bu şehre yaptığımız bu büyük eserin adını İstanbul verdik." sözleriyle açıkladı. Atatürk Havalimanı'nın durumuyla ilgili de bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atatürk Havalimanımız, burası tam kapasiteyle hizmete girdiğinde ticari seferlere kapanacak olmakla birlikte havalimanı vasfını koruyacak" diye konuştu.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazının uçuşlara açılması dolayısıyla düzenlenen tören, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle: ''Aziz milletim, değerli devlet ve hükümet başkanları, meclis başkanları, uluslararası kuruluşların kıymetli temsilcileri, saygıdeğer bakanlar, milletvekilleri, hanımefendiler, beyefendiler; Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.''

'İKİ BÜYÜK GURURU YAŞIYORUZ'

Bugün burada iki büyük mutluluğu yaşıyoruz. Bu havalimanının açılışını kıymetli dostlarımızla birlikte yapıyoruz. Bu projenin bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bunun yanında Cumhuriyetimizin kurulmasının 95. yıldönümünü gururunu da bugün hep birlikte yaşıyoruz. Kutlu olsun. Tabii aldığımız acı bir haber var. Bugün Endonezya'da düşen uçakta ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

'ADINI PAHA BİÇİLMEZ BU ŞEHİRDEN ALDI'

Bu büyük eser adını paha biçilmez bir şehir olan İstanbul'dan almıştır. İstanbul bizim sadece en büyük şehrimiz değil, aynı zamanda ülkemizin en değerli markasıdır. Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu büyük eser işte bunun için adını İstanbul verdik. İstanbul Havalimanı'nın tüm dünyaya, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum.

ATATÜRK HAVALİMANI NE OLACAK?

Atatürk Havalimanımız, burası tam kapasiteyle hizmete girdiğinde ticari seferlere kapanacak olmakla birlikte havalimanı vasfını koruyacak.

'10 YIL BOYUNCA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK'

Tüm etapların 2028'e kadar tamamlanması öngörülmektedir. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl boyunca bu havalimanımız büyümeye devam edecektir. Bu projenin finansmanında, herhangi bir Hazine garantisi veya benzeri bir taahhüt söz konusu değildir. İstanbul Havalimanı'nı sadece ülkemize değil, bölgemize ve dünyaya yaptığımız bir büyük hizmet olarak görüyoruz. Havalimanı hem mimarisi hem inşası hem işletmesi hem finansmanıyla gerçekten ülkemizin yüz akı, dünyada da örnek olacak bir projedir.

'GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA EDELİM'

Atılımlarla, havacılık sektörümüzün cirosu 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükselmiştir. Bölgemizdeki ve dünyadaki tüm dostlarımıza sesleniyorum; gelin hepimiz için huzurlu, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa edelim."

YILDIRIM: EN BÜYÜK TEBRİĞİ İŞÇİLER HAK EDİYOR

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Yeni Havalimanı'nın açılışında açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu havaalanının yapılışı sırasında her alanında bulunan biri olarak gurur duyuyorum. Bu harikulade eseri meydana getirmek için İGA'nın içinde yer alan Cengiz, Kolin ve Limak gruplarına teşekkür ediyor, emekleri için kutluyorum. Karşılaştıkları zorluklar karşısında kararlılıkla çalıştılar. Bu eserin isimsiz kahramanları, mimarlar, mühendisler, gece gündüz demeden çalışan işçilerimiz, emekçilerimizdir. En büyük tebriği onlara ediyor, alkışlarınızı istiyorum." dedi.

2011'DEKİ ANISINI ANLATTI

"Yüreğimizi coşturan, heyecanımızı artıran böyle bir eser milletimiz onurudur" diyen Yıldırım, "Dünyada ses getirecek önemli bir eserdir. Teknolojinin son hali bu havalimanında mevcuttur. Projenin gerçekleştirilemeyeceği söylenmişti, kaynak bulunamayacağı söylenmişti. Çalışmaktan usanmadık, inatla murattır diyerek bugünlere ulaştık. Bu alanı havadan incelediğimiz 2011'i dün gibi hatırlarım. 'Burası kömür çıkarılan alan, burası delik deşik oldu, burada havalimanı nasıl olacak?' demiştiniz. Bu araziyi İstanbul'un en güzel havalimanı haline dönüştüreceğiz demiştim. Sağ olun kabul ettiniz. Zorluklar karşısında pes etmek sizin mizacınıza asla uymuyor. 15 Temmuz'da bunu gördük." diye konuştu.

İstanbul Yeni Havalimanı açılışına katılan liderleri tek tek selamlayarak, aile fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY bankosundan sembolik ilk bileti aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CAN" uçağından eşi Emine Erdoğan ile indikten sonra makam aracıyla terminal binasına geçti. Erdoğan, burada Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu yetkililerinden bilgi aldı. Beraberindekilerle terminal binasında bir süre yürüyen Erdoğan, konuk liderlerle aile fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, kullandığı elektrikli araçla bilet işlemlerinin yapıldığı THY kontuvarına giderek görevlilerle sohbet etti. Açılış öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'dan kalkan uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Yeni havalimanının adı açıklandı 3. havalimanının ismi İstanbul oldu HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

KAÇA YAPILDI KİM YAPTI?: KDV dahil 26 milyar 140 milyon avroya ihale edilen İstanbul Yeni Havalimanı toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edildi. Bugün ilk fazı açılacak havalimanının bu bölümü için 6 milyar avroluk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nı yapım ihalesini Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu kazandı. Bu firmaların içinde yer aldığı İstanbul Grand Airport (İGA) ismiyle şirket kuruldu. Havalimanı İGA tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapıldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ: Özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

KİRASI NE KADAR? : Havalimanının hizmete girmesiyle şirket, yıllık KDV dahil 1,1 milyar avro olmak üzere 25 yılda KDV dahil 26 milyar avro kira ödeyecek.

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