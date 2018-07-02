Yeni Iphone modelleri sızdırıldı! Bomba özellik geliyor

Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı lansman tarihi yaklaştıkça, yeni iPhone modelleriyle ilgili sızıntı ve iddialar da giderek artıyor. ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın tıpkı Huawei P20 Pro'da olduğu gibi 3 arka kameraya ev sahipliği yapan bir model üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Yeni Iphone modelleri sızdırıldı! Bomba özellik geliyor

Apple'ın Eylül ayında yapması beklenen yeni model tanıtımı öncesi bir yeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen bir görüntü 9to5Mac sitesinde yayınlandı. Görüntülere göre, Apple bu yıl 2 yerine 3 farklı yeni iPhone modeli tanıtacak. En sağda yer alan yeni iPhone X'in geçtiğimiz yıl tanıtılan modelle aynı ebatta olduğu görülürken, ortada yer alan 6.1 inçlik, tek kameralı modelin ise 'ucuz iPhone X' olarak tanıtılması bekleniyor.

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Yeni Iphone modelleri sızdırıldı! Bomba özellik geliyor

3 ARKA KAMERA: iPhone X Plus'ta ise 6.5 inçlik çerçevesiz ekranla kullanıcılara daha büyük bir ekran vaat ediliyor. Görüntülerle ilgili Apple'dan herhangi bir açıklama gelmezken, tanıtım tarihi yaklaştıkça bu tarz sızıntı ve iddia videolarının artması bekleniyor. ABD basını da geçtiğimiz günlerde şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Apple, 3 arka kameraya ev sahipliği yapacak yeni bir iPhone X modeli üzerinde yoğun mesai harcadığını duyurmuştu.

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Yeni Iphone modelleri sızdırıldı! Bomba özellik geliyor

Henüz iddia ile ilgili resmi bir açıklama bulunmazken 3 arka kameralı iPhone modeli için 2019 tarihi işaret edilmişti. Söz konusu kameralar bir nesnenin farklı açılardan fotoğraflanarak 3 boyutlu modellemesinin yapılmasına da imkan verecek.

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Yeni Iphone modelleri sızdırıldı! Bomba özellik geliyor

Aynı haberlerde 3 kameralı Huawei P20 Pro'nun gördüğü ilgiden sornra Apple'ın bu adımı atmasına da dikkat çekilmişti.

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