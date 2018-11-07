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Yeni iPad Pro'nun Türkiye satışı başladı! Fiyatı dudak uçuklattı

Yeni iPad Pro'nun Türkiye satışı başladı! Fiyatı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan ve merakla Türkiye'de satışa sunulması beklenen iPad Pro, artık satışta! iPad Pro, modelinin başlangıç fiyatı 5.899 TL olarak belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 11:05 - Güncelleme: 07-11-2018 11:05

iPad Pro, ülkemizde satışa sunuldu. Apple Store tarafından henüz resmi satışı başlatılmayan ürün, yine resmi Apple garantisi ile bir alışveriş sitesinde satışa sunuldu. Ürünlerin fiyatlandırmaları Apple'ın resmi fiyatlarıyla aynı.

İşte yeni nesil iPad Pro'nun Türkiye fiyatları
iPad Pro'nun 11 inçlik modelinin başlangıç fiyatı 5.899 TL olarak belirlendi.
- 256 GB için 6999 TL
- 512 GB için 8499 TL
- 1 TB için 11.499 TL 

12.9 inçlik modelin başlangıç fiyatı ise 7.399 TL olarak belirlendi.
- 256 GB'lık model 8.499 TL
- 512 GB'lık model 9.999 TL
- 1 TB model ise 12.999 TL olarak belirlendi.

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