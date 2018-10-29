Yeni havalimanının adı ne saat 16.00'da açılıyor tabeladaki isme bakın

YENİ HAVALANININ ADI NE OLACAK? : Yeni havalimanı için bugüne kadar bir çok isim ortaya atıldı. Bunlar arasında Recep Tayyip Erdoğan ve Abdülhamid Han isimleri de var. Yeni havalimanının devreye girmesi ile birlikte Atatürk havaalanı emekli olacak. Haliyle Türkiye genelinde Atatürk ismini taşıyan bir havalimanı da kalmayacak. Bu noktadan hareketle kamuoyunda Atatürk isminin verilmesini isteyenler var. Ancak yeni havalimanına eski ismi koymak mümkün değil.