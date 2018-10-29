Yeni havalimanının adı ne saat 16.00'da açılıyor 3 bomba isim kulislere düştü

İSTANBUL'un yeni havalimanının merak konusu olan adı bugün açılışla birlikte duyurulacak. Dünyanın en büyük havaalanı olacak 3. havalimanı için muhtemel 3 isim konuşuluyor.

Yeni havalimanının adı ne saat 16.00'da açılıyor 3 bomba isim kulislere düştü

İSTANBUL'un yeni havalimanı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çok ülkeden gelen devlet başkanı konuklarıyla yapacağı açılışla hizmete giriyor. Yeni havalimanının açılışı
Cumhuriyetin 95'inci yılının kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk getirildi. Ödüllü tasarımı ile dikkat çeken yeni havalimanı dünyanın en büyüğü olacak. Yeni havalimanının adı için ise kulislerde 3 isim dolaşıyor.

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Yeni havalimanının adı ne saat 16.00'da açılıyor 3 bomba isim kulislere düştü

YENİ HAVAALANI AÇILIŞI SAAT KAÇTA? : Cumhuriyetin 95'inci yıldönümü yeni havalimanı açılışla taçlanacak. Açılış saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konseriyle başlayacak. Açılışa bir çok ülkeden devlet başkanı ve bakan düzeyinde katılım var. Herkesin merak ettiği ise yeni havalimanının isminin ne olacağı?

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Yeni havalimanının adı ne saat 16.00'da açılıyor 3 bomba isim kulislere düştü

YENİ HAVALANININ ADI NE OLACAK? : Yeni havalimanı için bugüne kadar bir çok isim ortaya atıldı. Yeni havalimanının devreye girmesi ile birlikte Atatürk havaalanı emekli olacak. Haliyle Türkiye genelinde Atatürk ismini taşıyan bir havalimanı da kalmayacak. Bu noktadan hareketle kamuoyunda Atatürk isminin verilmesini isteyenler var. Ancak yeni havalimanına eski ismi koymak mümkün değil.

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Yeni havalimanının adı ne saat 16.00'da açılıyor 3 bomba isim kulislere düştü

NİYE ATATÜRK HAVAALANI ADI KONAMIYOR? : Bunun sebebi uluslararası havacılık kuralları. Bir havaalanı her ne sebeple olursa olsun (deprem dahil) yıkılıp aynı yere yapılsa bile eski ismiyle anılamıyor. Haliyle yeni havalimanına Atatürk Havaalanı adını konamayacak. Ancak kulislerde yeni havaalanına Mustafa Kemal havaalanı isminin verilebileceği söylentisi var. Bu isim dışında ise 2 bomba isim daha konuşuluyor.

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