Yeni havalimanının adı açıklandı 3. havalimanının ismi İstanbul oldu

İSTANBUL'un yeni havalimanı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çok ülkeden gelen devlet başkanı konuklarıyla yaptığı açılışla hizmete girdi. Yeni havalimanının açılışı
Cumhuriyetin 95'inci yılının kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk getirildi. Ödüllü tasarımı ile dikkat çeken yeni havalimanı dünyanın en büyüğü olacak. Yeni havalimanının adı merak konusuydu, Erdoğan bizzat duyurdu.
YENİ HAVALANININ ADI NE? : Yeni havalimanı için bugüne kadar bir çok isim ortaya atıldı. Bunlar arasında Recep Tayyip Erdoğan ve Abdülhamid Han isimleri de vardı. Atatürk havaalanının yerine gelen yeni havalimanına İstanbul Havalimanı ismi verildi.
NİYE ATATÜRK HAVAALANI ADI KONULMADI? : Bunun sebebi uluslararası havacılık kuralları. Bir havaalanı her ne sebeple olursa olsun (deprem dahil) yıkılıp aynı yere yapılsa bile eski ismiyle anılamıyor. Haliyle yeni havalimanına Atatürk Havaalanı adı konmadı.
Peki dünyanın en büyüğü olacak yeni havalimanının özellikleri neler, hangi firmalar tarafından kaç liraya yapıldı? İşte İstanbul'un yeni havalimanın görüntüleri ve özellikleri:
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