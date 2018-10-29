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Yeni havalimanını kim işletecek 26 milyar avroya 3. havaalanını yapan firmalar

Yeni havalimanını kim işletecek 26 milyar avroya 3. havaalanını yapan firmalar

İSTANBUL 3. havalimanını yap işlet devret modeliyle İGA çatısı altındaki Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişimi işletecek.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 08:00 - Güncelleme: 29-10-2018 08:00

İSTANBUL Yeni Havalimanı'nın KDV dahil 26 milyar 140 milyon avroluk yapım, işletme ve devir bedeliyle ihalesini kazanan Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu'nca İstanbul Grand Airport (İGA) ismiyle şirket kuruldu. Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının ilk fazının hizmete açılması için 6 milyar avroluk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak.

Havalimanının inşaatında dolgu ve sondajla bölgede kurulan onlarca şantiyede, 3 bine yakın ağır iş makinesi çalıştı. Yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı İstanbul Yeni Havalimanı'nda, 7 gün 24 saat esasına göre olağanüstü bir çalışma sürdürüldü.

İşletme kirası ne kadar?
Özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak. İGA yıllık KDV dahil 1,1 milyar avro olmak üzere 25 yılda KDV dahil 26 milyar avro kira ödeyecek.

Günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapacak
Yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek. 350'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek.

Yeni havalimanı haritasına bakın nerede ve nasıl gidilir işte ulaşım yolları

 

Yeni havalimanı dünyanın en büyüğü özellikleri adı ve ödülleri

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