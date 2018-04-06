Yeni havalimanında Uber olacak mı? Açıklama geldi!

İGA'dan, Uber'in 3. havalimanını taksi hizmetlerini alacağı yönündeki iddialara yanıt geldi.

Açıklamada, İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşasını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA'nın, havalimanının operasyona başlamasıyla sunulacak taksi hizmeti için '34 No’lu Taksiciler Kooperatifi' ile çalışmak üzere anlaşma sağladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

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"İstanbul Yeni Havalimanı’nı yolcu deneyimi konusunda 'dünyanın en önemli havalimanı' haline getirmeyi hedefleyen İGA, bu anlayışla daha önce görülmemiş bir taksi hizmeti için yeni standartlar paketi belirlemiştir. Tamamlandığında 'dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı' olacak İstanbul Yeni Havalimanı’na yakışır bir hizmet vermek hedefiyle '34 No’lu Taksiciler Kooperatifi' ile gerçekleştirilecek sözleşmeye pek çok yeni standart eklenmiştir. Ortak karara bağlanan yeni standartlar, sıklıkla denetlenecek ve yolculara en iyi hizmetin verilmesi konusu üzerinde titizlikle durulacaktır.

'34 NO'LU TAKSİCİLER KOOPERATİFİ'

İGA, 34 No’lu Taksiciler Kooperatifi ile yapacağı sözleşmenin son safhasında bulunmaktadır. Onayların tamamlanmasının ardından sözleşme imzalanarak gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bu noktada, haberde bahsi geçen şirket ile herhangi bir görüşme yapılmamış, anlaşmaya varılmamıştır."

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