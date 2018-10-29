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Yeni Havalimanında THY'den bir ilk daha! Yeni üniformalar ilk kez giyilecek...

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) merakla beklenen yeni üniformalarını, kabin görevlileri bugün ilk kez giydi. THY kabin memurları yeni üniformalarıyla havalimanındaki yerlerini aldı.

İstanbul Havalimanı’nın resmi açılışına saatler kalırken, 10 bin kadar THY personelinin yeni üniformaları da merak konusuydu.

Edinilen bilgiye göre, THY’nin 120 kabin personeli, yeni üniformaları ilk kez giydi. 120 personel, İstanbul Havalimanı’nın açılışı sürecinde görev alacak. Kabin memurları yeni kıyafetleriyle ilk kez davetlilerin karşısına geçti.

Geçtiğimiz Eylül ayında kabin memurlarına yönelik yeni kıyafetlerini kamuoyuyla paylaşan Türk Hava Yolları, ilk fazının açılışı gerçekleştirilecek olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda bu kıyafetleri davetlilerin beğenisine sundu. Böylece yeni kıyafetler ilk kez görücüye çıkmış oldu. Alandaki bazı davetliler kabin memurlarıyla fotoğraf çektirdi.

Türk kültüründeki birçok klasik detaydan esinlenilerek ortaya çıkarılan yeni üniformaların tasarımını, Milano merkezli modacı Ettore Bilotta yaptı. Türk Hava Yolları’na özel tasarlanan koleksiyondaki kumaş ve aksesuarların detaylarında yer alan “Flow/Akış” deseni, yerel zanaatkarların elinden çıkmış cam eşyalarda, seramiklerde ve yine hat sanatında çokça kullanılan klasik kıvrımların modern dokunuşlarla birleştirilmesi sonucunda oluşturuldu.

  • Güncel 29 Ekim 2018 14:56
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