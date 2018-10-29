Yeni Havalimanında THY'den bir ilk daha! Yeni üniformalar ilk kez giyilecek...

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) merakla beklenen yeni üniformalarını, kabin görevlileri bugün ilk kez giydi. THY kabin memurları yeni üniformalarıyla havalimanındaki yerlerini aldı.
İstanbul Havalimanı’nın resmi açılışına saatler kalırken, 10 bin kadar THY personelinin yeni üniformaları da merak konusuydu.
Edinilen bilgiye göre, THY’nin 120 kabin personeli, yeni üniformaları ilk kez giydi. 120 personel, İstanbul Havalimanı’nın açılışı sürecinde görev alacak.
Kabin memurları yeni kıyafetleriyle ilk kez davetlilerin karşısına geçti.
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