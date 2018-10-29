Yeni Havalimanında THY'den bir ilk daha! Yeni üniformalar ilk kez giyilecek...

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) merakla beklenen yeni üniformalarını, kabin görevlileri bugün ilk kez giydi. THY kabin memurları yeni üniformalarıyla havalimanındaki yerlerini aldı.

İstanbul Havalimanı’nın resmi açılışına saatler kalırken, 10 bin kadar THY personelinin yeni üniformaları da merak konusuydu.