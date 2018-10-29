Yeni havalimanı nereye yapıldı 3. havalimanı nerede haritalı konum

İSTANBUL yeni havalimanı bugün saat 16.00'da başlayacak muhteşem törenle hizmete giriyor. 3. havalanının adı kadar tam olarak nerede olduğu ve nasıl ulaşılacağı da merak konusu. Yeni havalimanı en uzak nokta olan Pendik ilçesine 95 kilometre mesafede bulunuyor. İlk etapta Mecidiyeköy, Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş başta olmak üzere bir çok ilçeden doğrudan lüks otobüs seferleri başlıyor. İşte yeni havalimanının haritası ve ulaşım hatları:

3.HAVALİMANI NEREDE ULAŞIMI ZOR MU? : Üçüncü havalimanı İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, Karadeniz kıyısındaki Tayakadın ile Akpınar köyleri arasındaki 76,5 milyon metrekare alan üzerinde inşa edildi. Yeni Havalimanı Çatalca ve Terkos Gölü'ne de yakın. Üçüncü havalimanı ile ilgili en büyük kaygı İstanbul merkezine olan mesafesi. Topkapı'dan 3. havalimanına gitmek 35-40 dakika sürüyor.

YENİ HAVALİMANINA NASIL GİDİLİR? : 3. havalimanı karayolu taşımacalığında Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile bağlantılı. Raylı sistem olarak, Yüksek Hızlı Tren ile havalimanındaki aktarma istasyonu var. Ayrıca metro ile de ulaşım olacak. Bunlara ilaveten İETT ve Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) ile 18 hat üzerinde 150 otobüs ile taşıma yapılacak.

YENİ HAVAALANI METROSU: Yapımı devam eden yeni havalimanı metrosu Gayrettepe'den başlıyor. Şehrin merkezinden 25 dakikada yeni havalimanına ulaşımın mümkün olacak. 3. Havalimanı metrosu Şişli, Kağıthane, Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir ile Küçükçekmece ilçelerinden geçiyor.

3. HAVALİMANI OTOBÜS SEFERLERİ : Bagajlı lüks taşımacılıkla üçüncü havalimanına günde 75 bin yolcu taşınacak. En çok sefer 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattında olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Buradan havalimanına bilet ücreti 18 TL olacak.



ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI OTOBÜS SEFER ÜCRETLERİ : Üçüncü havalimanına en pahalı ve en uzak hat Pendik ilçesinden olacak. Bu hattan 45 aralıklarla sefer düzenlenecek. Üçüncü havalimanına 93 kilometre mesafede olan Pendik hattının ücreti 30 TL olacak.

İETT SEFERLERİ : Yeni Havalimanına Mecidiyeköy başta olmak üzere bir çok yerden otobüs seferi var. H2 , H3, H4 otobüs seferleri yeni havalimanına yolcu taşıyacak. Yeni havalimanı H2 hattı sırasıyla Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan, Nurtepe, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti ve İhsaniye Kavşağı’ndan geçerek, havalimanına ulaşacak. H3 Yeni Havalimanı-Halkalı hattı ise Gümrük, 4.Cadde, Rumeliler, Atatürk Mahallesi, Demirciler Sitesi’nden geçerek Yeni Havalimanı’na ulaşacak. En az durağa sahip hat olan H4 Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattı Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent’ten geçerek İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşacak.

YENİ HAVALİMANI İETT HATLARI: İlk etapta 5 hat, 15 ilçe sınırı içerisinde 15 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi. Buna göre yeni havalimanına şu hatlar konuldu:

- Taksim–Beşiktaş–Yeni Havalimanı

- Yenikapı– Bakırköy - Yenibosna–Yeni Havalimanı

- Kozyatağı Metro - Yeni Havalimanı

- TÜYAP Bahçeşehir- Yeni Havalimanı.

- Atatürk Havalimanı- Yeni Havalimanı

Söz konusu hatlar şöyle planlandı: Arnavutköy Yeni Havalimanı, Bahçelievler Kuleli, Bakırköy İDO, Başakşehir Metrokent, Beşiktaş Sahil İDO, Beykoz Kavacık, Beylikdüzü Cumhuriyet-Metrobüs, Beyoğlu Taksim- Gümüşsuyu, Büyükçekmece TÜYAP, Eyüp Göktürk, Fatih Yenikapı -İDO, Kadıköy Kozyatağı, Kağıthane Hasdal, Ümraniye Tepeüstü ve Şişli Zincirlikuyu.

BAGAJIM KAYBOLDU DERDİ OLMAYACAK : Yeni havalimanında “Bagajım kayboldu” derdi sona erecek. Bagaj sistemi, yolcu deneyimini kesintisiz kılarak yolcuların havalimanında bavul bekleme sürelerini minimuma indirecek. 42 kilometrelik uzunluk Taksim’den Tuzla’ya kadar olan bir mesafeye denk geliyor. Bagaj sisteminin kurulumu için 3 bin 300 ton çelik, 650 kilometre kablolama yapıldı. 170 adet özel mikro işlemci bazlı akıllı cihazlarla bagaj ayrıştırmaları ve stoklamaları gerçekleştirilecek. Saatte 30 bin adet bagajı işleyebilecek. Akıllı sistem sayesinde bagaj bekleme süresi çok kısalacak.