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Yeni havalalanı saat 16.00'da açılıyor 3. havalimanının adı ne olacak?

Yeni havalalanı saat 16.00'da açılıyor 3. havalimanının adı ne olacak?

İSTANBUL 3. havalimanının ismi merak konusu olurken havaalanının açılışı saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrasının konseriyle başlıyor.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 23:53 - Güncelleme: 29-10-2018 00:23

TÜRKİYE tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki açılışı için saatleri sayıyor. Yeni havalimanı bugün saat 16.00'da başlayacak muhteşem bir törenle hizmete giriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünyanın dört bir yanından gelecek konuklarla açılışını yapacağı havalimanının adı merak konusu. Açılışla birlikte herkesin havaalanının ismi de ortaya çıkacak.

İlk uçuş nereye?
Yeni havalimanından ilk sefer yurt içinde 31 Ekim'de Ankara'ya, yurt dışına 1 Kasım'da KKTC'ye düzenlenecek.

Yeni havalimanı nerede nasıl gidilir?
Yeni havalimanı Tayakadın ve Akpınar köyleri arasında 76.5 kilometre karelim alana inşa edildı. 3. Havalimanı Çatalca, Göktürk Arnavutköy kavşağında ve Terkos Gölü’ne yakın bir alanda bulunuyor. Yeni havalimanına İstanbul'un bir çok yerinden lüks taşımacılık otobüsleri ve İETT ile ulaşılacak. İlerleyen dönemde raylı sistem ve metro da hizmete girecek.

Yeni havalimanı haritasına bakın nerede ve nasıl gidilir işte ulaşım yolları

Yeni havalimanının tam olarak bitmesi 2023 yılını bulacak. Tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında, yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek, 350'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek

En son teknoloji var
Güvenliğin üst düzeyde ve son teknolojilerle sağlanacağı yeni havalimanında ilk kez yer radarları kullanılıyor. Hareketlilik 2,5 kilometre mesafeden başlayarak tespit edilecek. 60 metrede bir sabit kameralar, 360 metrede bir PTZ kameralar, 720 metrede bir kurulan termal kameralar ve fiber optik sensörler sayesinde hareketin kaynağı bulunacak. İki farklı istasyonda konuşlanan güvenlik güçleri olay yerine hızla intikal edecek. Terminal ve otoparklardaki 9 bin akıllı kameraya 8 kusurlu hareket tanımlandı. Bu hareketlerden birini yapanlar anında belirlenecek. Plaka tanıma sistemlerinin de olduğunu havalimanında, yüz tanıma için altyapı kuruldu.

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