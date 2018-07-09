Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kimdir bakın aslen nereli

Yeni Gençlik ve Spor Bakanı olan Mehmet Muharrem Kasapoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun karısı kim, kaç çocuğu var soruları Yeni Gençlik ve Spor Bakanı olarak kabineye girmesinin ardından merak edilmeye başladı. Spor Toto Teşkilatının başkanlığını yapan Mehmet Muharrem Kasapoğlu yeni bakanlar kurulu listesinde yer aldı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu kimdir: Yeni Gençlik ve Spor Bakanı olan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilatının başkanlığını yapıyor. Geçmişte başbakanlık müşavirliği yapan Kasapoğlu, aynı zamanda AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık'ın damadı.

Mehmet Kasapoğlu daha önce TRT Spor'a konuk olmuş ve açıklamalarda bulunmuştu. İşte Mehmet Kasapoğlu'nun TRT Spor açıklamaları...

Spora verdikleri desteklerde yeni bir anlayış getirmek istediklerini belirten Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu, “Biz buna Dönüştürücü Sponsorluk diyoruz. Bu sistemde desteğimizi alan herkes başarı için, centilmenlik için yarışacak” diyerek dikkatleri çekmişti.