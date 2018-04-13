Yeni Gelin'in nikah şahidi Alex de Souza olacak

Brezilyalı oyuncu Jessica May, Rizeli fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ile 30 Haziran'da Brezilya'da evlenecek.

Brezilyalı oyuncu Jessica May, Rizeli fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ile 30 Haziran'da Brezilya'da evlenecek. Yeni Gelin dizisinin Brezilyalı oyuncu Jessica May, fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ile 30 Haziran'da evlenecek. Genç çiftin nikah şahidi Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza olacak. Twitter

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Yeni Gelin dizisi ile gönüllerde taht kuran Brezilyalı güzel oyuncu Jessica May, Brezilya'da yapılacak olan düğünü için geri sayıma başladı. Güzel oyuncunun nikah şahitliğini Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza yapacak. Twitter

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Yeni Gelin dizisinde rol alan Brezilyalı oyuncu Jessica May, Rizeli fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Brezilya Parana bölgesindeki Amazon Eventos'ta 30 Haziran'da evlenecek olan Jessica May'in nikah şahidi ise futbolcusu Alex yapacak. Twitter

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