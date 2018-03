Yeni Gelin'in Belle'si Jessica May Rize'de kuymak yaptı

“Yeni Gelin” dizisinde Belle karakterini canlandıran Brezilya'lı güzel oyuncu Jessica May, Türkiye’ye aşık oldu. Sevgilisi Hüseyin Kara ile tatil için Rize’ye giden May, yayla manzarasına karşı oturup kuymak bile pişirdi. Ünlü oyuncu, “Karadeniz’in doğası Brezilya’ya benziyor. Rize bana çok iyi geldi. En sevdiğim yemeğin tarifini de Rizeli teyzelerden öğrendim. Artık kendim de bol bol yapacağım” dedi.

JESSİCA MAY KİMDİR?: Annesi öğretmen olan ve babası çifti olan bir ailede büyüyen Jessica May 16 yaşında Türkiye'ye geldi. Jessica May, Türkiye'de birkaç reklam filminde oynadıktan sonra Brezilya'ya geri döndü. Daha sonra dizi teklifi alıp yeniden Türkiye'ye dönen Jessica May, burada ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Yeni Gelin dizisinde başrol oynayan Jessica May, Türkiye benim ikinci vatanım diyor.