  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yeni Gelin 48. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Yeni Gelin 48. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Yeni Gelin 48. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 5 Mayıs Cumartesi günü ekrana gelecek Yeni Gelin dizisinin 48. yeni bölümünde neler olacak? Son bölümüyle büyük beğeni toplayan Yeni Gelin 48. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-04-2018 15:55 - Güncelleme: 28-04-2018 15:55

Show TV'de cumartesi akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Yeni Gelin dizisi, son bölümüyle yine ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Yeni Gelin dizisinin 48. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı. 

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?  Kaynanaların ise gündemi farklıdır. Kalender Ağa’nın herkesten saklayıp yalnızca Kamil’e söylediği bir sırrın olduğunu öğrenmişlerdir. Bu sırrın ne olduğunu öğrenmeden tabi ki rahat edemeyeceklerdir. Sırrın açığa çıkması için Kamil’in konuşması, bunun için de Kötü Kamilla’nın sahalara dönmesi gerekmektedir. Kaynanalar, Kamilla’nın derinlere gömdüğü Kötü Kamilla’yı çıkarmak için elinden geleni yapar. Bu savaşta İyi Kamilla mı kazanacaktır yoksa Kötü Kamilla mı bekleyip göreceklerdir.

Gelinler, kocalarına verecekleri en büyük cezayı bulmuşlardır. Kocalarının ders alması için empati yapması, bunun için de gerçekten yer değiştirmeleri gerekmektedir. Bozok Erkekleri, bu teklifi kabul eder. Bozok Erkekleri, yirmi dört saatliğine Bozok Konağı’nın gelinleri olmuştur. Fakat her birinin analarından emdiği süt burnundan gelmiş, dayanacak halleri kalmamıştır. Erkeklerin, bunun intikamını alması şart olmuştur. İntikam için öyle bir şey yaparlar ki gelinler yaptıklarına bin pişman olmuştur. Fakat herşey için artık çok geçtir.

YENİ GELİN 48. BÖLÜM FRAGMANI: Yeni Gelin 48. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Gelin 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yeni Gelin 48. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro