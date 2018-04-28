Yeni Gelin 48. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Show TV'de cumartesi akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Yeni Gelin dizisi, son bölümüyle yine ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Yeni Gelin dizisinin 48. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Kaynanaların ise gündemi farklıdır. Kalender Ağa’nın herkesten saklayıp yalnızca Kamil’e söylediği bir sırrın olduğunu öğrenmişlerdir. Bu sırrın ne olduğunu öğrenmeden tabi ki rahat edemeyeceklerdir. Sırrın açığa çıkması için Kamil’in konuşması, bunun için de Kötü Kamilla’nın sahalara dönmesi gerekmektedir. Kaynanalar, Kamilla’nın derinlere gömdüğü Kötü Kamilla’yı çıkarmak için elinden geleni yapar. Bu savaşta İyi Kamilla mı kazanacaktır yoksa Kötü Kamilla mı bekleyip göreceklerdir.

Gelinler, kocalarına verecekleri en büyük cezayı bulmuşlardır. Kocalarının ders alması için empati yapması, bunun için de gerçekten yer değiştirmeleri gerekmektedir. Bozok Erkekleri, bu teklifi kabul eder. Bozok Erkekleri, yirmi dört saatliğine Bozok Konağı’nın gelinleri olmuştur. Fakat her birinin analarından emdiği süt burnundan gelmiş, dayanacak halleri kalmamıştır. Erkeklerin, bunun intikamını alması şart olmuştur. İntikam için öyle bir şey yaparlar ki gelinler yaptıklarına bin pişman olmuştur. Fakat herşey için artık çok geçtir.

YENİ GELİN 48. BÖLÜM FRAGMANI: Yeni Gelin 48. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Gelin 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.