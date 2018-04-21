Yeni Gelin 47. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Show TV'de cumartesi akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Yeni Gelin dizisi, son bölümüyle yine ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Yeni Gelin dizisinin 47. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Bozok Konağı’nın sırları ve kapalı kapılar ardında yaşanan olayları tabii ki son bulmaz. İskender, Bozok erkeklerini ve Baran’ı allem edip kallem edip kandırır. Eşlerinden gizli, gece alemlere akarlar. Döndüklerinde karılarına yakalanmadıklarından ve yalanlarının ortaya çıkmadıklarından son derece eminlerdir. Fakat onların hesap edemedikleri şey; Bozok Konağı kadınlarının gerçeği ortaya çıkarmak gibi kötü bir huylarının olduğudur. Yine kadınlara yakalanmışlardır. Hazar, ikinci kez Bella’nın güvenini yıkmıştır. Baran ise daha sözlendiği günün ertesinde Şirin’e yalan söylemiş ve yakalanmıştır. Bu sefer kurtuluşları yok denecek kadar azdır.

YENİ GELİN 47. BÖLÜM FRAGMANI: Yeni Gelin 47. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Gelin 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.