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Yeni Gelin 43. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Yeni Gelin 43. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Yeni Gelin 43. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 31 Mart Cumartesi günü ekrana gelecek Yeni Gelin dizisinin 43. yeni bölümünde neler olacak? Son bölümüyle büyük beğeni toplayan Yeni Gelin 43. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 24-03-2018 13:57 - Güncelleme: 24-03-2018 13:57

Show TV'de cumartesi akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Yeni Gelin dizisi, son bölümüyle yine ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Yeni Gelin dizisinin 43. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı. 

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?  Şirin ve Baran, sonunda muradına erdiklerini düşünüyorken genç aşıkların yine hevesleri kursağında kalır. Çünkü Kalender, hiçbir şey hatırlamamaktadır. Yani Kalender’in kararı hükümsüzdür. İki aşık, yine kavuşamamıştır. Kalender, onu bu hale getiren hoşafın failini aramaya başlar. Tabi ki zorlanmaz. Herşey Bozok Konağı’nın entrika sorumlusu Nazgül’ün başının altından çıkmıştır. Kalender, konakta yeni tedbirler uygulamaya başlar.

Bella ve Hazar, konaktaki hengameden fırsat bulduğunda Kalender’le konuşur. Kalender, bu mağduriyeti derhal telafi edecektir. Ve bir çadırkent dolusu işçi ve ailesni konağa getirir. Konağa adeta bir şenlik havası hakim olur. Tüm konak halkı, mağdur insanlara yardım etmek için elinden geleni yapar. Kalender, Baran’ın çadırkent sakinlerine karşı iyi niyetini ve cömertliğini görmekte fakat görmezden gelektedir. Bella ve Hazar’ın ısrarıyla Baran’a bir şans vermeye karar verir. Tabi bu; şanstan çok ceza niteliğindedir. Baran, DGS’ye (Damatlık Geçiş Sınavı) girecektir. Sınavı başarıyla geçerse, ancak o zaman Şirn’e kavuşacaktır. Baran, bu teklfi gözü kapalı kabul eder. Fakat bu sınav; hiçbir sınava benzememektedir. Baran, nerdeyse kırk katırla, kırk satır arasında seçim yapacak, işkencelerden işkence beğenecektir. Baran, aşkından aldığı güçle bu sınavı geçeceğine emindir. Fakat Kalender’in sınavları ve sürprizleri bitmeyecektir.

YENİ GELİN 43. BÖLÜM FRAGMANI: Yeni Gelin 43. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Gelin 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz. 

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