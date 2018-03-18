Yeni Gelin 42. bölüm fragmanı

Show TV'de cumartesi akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Yeni Gelin dizisi, son bölümüyle yine ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Yeni Gelin dizisinin 42. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Şirin, Baran’a “evet” demiştir fakat bahtsız aşıklar yine evlenememiştir. Şirin, artık kesin kararlıdır. Babasının rızası olmadan ve Baran kendini aklamadan asla evlenmeyecektir. Tüm engelleri, sadece aşkıyla aşabileceğine inanmaktadır. Fakat şimdilik bu imkansız görünmektedir. Çünkü ne Kalender evliliklerine rıza gösterir ne de Baran teslim olmaya razı olur. Şirin’in eve dönüşüyle Bella’nın çevirdiği oyunlar da ortaya çıkmıştır.

Kalender, Bella’ya ödül niteliğindeki cezayı keser. Bella, yeniden Bozokların yeni gelini olmuştur. Fakat konakta adeta devrim niteliğinde bir değişim olmuştur. Kamilla, başladığı psikolojik tedaviyle adeta kanatsız bir meleğe dönüşmüştür. Tüm konak halkını yemeğe götürür. Onlar yemekteyken Bella, kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir manzarayla tesadüfen karşılaşır. Bir çadırkent dolusu Kalender Bozokzedeyle karşı karşıyadır. Hazar ve Bella, el ele verip bu yanlış anlaşılmayı ve mağduriyeti ortadan kaldırmaya çalışırlar. Kamilla’nın konağa getirdiği barış havası, Afet ve Nazgül’ü harekete geçirir. Kamilla, nasıl meleğe dönüştüyse kaynanalar da bundan nasibini almalıdır. Fakat planın uygulama kısmındaki küçük bir karışıklıkla konak, şenlik havasına bürünür. Bu şenlikten Baran da nasibini alır. Kalender, sonunda Şirin’i Baran’a vermeye razı olmuştur. Zavallı Baran ve Şirin, Kalender’in bunu bile isteye söylediğini zannedip bayram etse de bahtsız bedevi aşıklarımızın mutluluğu yine bir kelebek ömrü kadar olacaktır.

  • Dizi Fragmanları 18 Mart 2018 00:53
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