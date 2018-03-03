  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yeni Gelin 40. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Yeni Gelin 40. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Yeni Gelin 40. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 10 Mart Cumartesi akşamı ekrana gelecek Yeni Gelin dizisinin 40. yeni bölümünde neler olacak? Yeni Gelin 40. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-03-2018 13:32 - Güncelleme: 03-03-2018 13:32

Show TV'de cumartesi akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Yeni Gelin dizisi, son bölümüyle yine ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Yeni Gelin dizisinin 40. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı. 

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Möhteber, nikah masasında bırakılmanın intikamı için tüm planı yapmış; Asiye ve Ayşe’yi ağına düşürmüştür. Artık Asiye ve Ayşe, Möhteber’in esiridir ve Möhteber’in öfkesi geçecek gibi değildir. Açlıkla sınanmaya tahammülü olmayan Ayşe için bu esaret ölümden beterdir. Fakat Möhteber’in insafa gelmeye hiç niyeti yoktur.

Bozoklar kendi dertlerine düştüklerinden Asiye ve Ayşe’nin yokluğunu ilk başlarda anlamazlar. Kalender Ağa tarafından affedilmeyen ve konağa kabul edilmeyen Bella ve ailesi çareyi gitmekte bulur. Kamil ve Kamilla tabii ki yine Adana il sınırından çıkamaz. Hazar ve Bella da çıkacakken Şirin, onlara engel olur. Çünkü Baran’a ulaşamamaktadır. Baran’ı çok iyi tanıyan Şirin, onun kendisine bir şey yapmasından korkmaktadır. Bella ve Hazar, Baran’ı bulduklarında Baran gerçekten kendine bir şey yapmak üzeredir. Bella ve Hazar, Baran’ı Şirin’le görüştürmek vaadiyle sakinleştirirler. Asiye ve Ayşe’nin yokluğu herkesi endişelendirmeye başladığında jandarmaya haber verirler. Herkes dört koldan Asiye ve Ayşe’yi aramakta ama bulamamaktadır. Umutlar tükenmeye başlamıştır. Bu hengame içinde Hazar, Bella ve Şirin’i görüştürememiştir. Bunun üzerine Şirin, Bella’yı ikna ederek Baran’ın yanına gider. Bella yine hiç istemeden büyük bir olaya yardım ve yataklık etmiştir. Fakat bu sefer, hem Hazar’a hem de Kalender’e karşı çok zor durumda kalacaktır.

YENİ GELİN 40. BÖLÜM FRAGMANI: Yeni Gelin 40. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Gelin 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman buradan izleyebilirisiniz. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yeni Gelin 40. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro