Yeni Gelin 40. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Show TV'de cumartesi akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Yeni Gelin dizisi, son bölümüyle yine ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Yeni Gelin dizisinin 40. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Möhteber, nikah masasında bırakılmanın intikamı için tüm planı yapmış; Asiye ve Ayşe’yi ağına düşürmüştür. Artık Asiye ve Ayşe, Möhteber’in esiridir ve Möhteber’in öfkesi geçecek gibi değildir. Açlıkla sınanmaya tahammülü olmayan Ayşe için bu esaret ölümden beterdir. Fakat Möhteber’in insafa gelmeye hiç niyeti yoktur.

Bozoklar kendi dertlerine düştüklerinden Asiye ve Ayşe’nin yokluğunu ilk başlarda anlamazlar. Kalender Ağa tarafından affedilmeyen ve konağa kabul edilmeyen Bella ve ailesi çareyi gitmekte bulur. Kamil ve Kamilla tabii ki yine Adana il sınırından çıkamaz. Hazar ve Bella da çıkacakken Şirin, onlara engel olur. Çünkü Baran’a ulaşamamaktadır. Baran’ı çok iyi tanıyan Şirin, onun kendisine bir şey yapmasından korkmaktadır. Bella ve Hazar, Baran’ı bulduklarında Baran gerçekten kendine bir şey yapmak üzeredir. Bella ve Hazar, Baran’ı Şirin’le görüştürmek vaadiyle sakinleştirirler. Asiye ve Ayşe’nin yokluğu herkesi endişelendirmeye başladığında jandarmaya haber verirler. Herkes dört koldan Asiye ve Ayşe’yi aramakta ama bulamamaktadır. Umutlar tükenmeye başlamıştır. Bu hengame içinde Hazar, Bella ve Şirin’i görüştürememiştir. Bunun üzerine Şirin, Bella’yı ikna ederek Baran’ın yanına gider. Bella yine hiç istemeden büyük bir olaya yardım ve yataklık etmiştir. Fakat bu sefer, hem Hazar’a hem de Kalender’e karşı çok zor durumda kalacaktır.

YENİ GELİN 40. BÖLÜM FRAGMANI: Yeni Gelin 40. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Gelin 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman buradan izleyebilirisiniz.