Yeni Gelin 35.bölüm fragmanı

Cumartesi günleri Show Tv'de yayınlanan ve reytinglerde birinci olan Yeni Gelin'in yayınlanan son bölümünde Baran ve Şirin'in kaçması damga vurdu. Ekrana gelen son bölümünün ardından Yeni Gelin'in 35.bölüm fragmanı merak ediliyor.

Yeni Gelin yayınlanan son bölümde Baran, Şirin’i kaçırdı ve aşk yuvalarına getirdi. İkilinin kaçtığını gören Bozoklarda işler yine karıştı. öylece Kalender, Baran’la Şirin’in aşkını öğrenecek ve onlara izin verdi. Fakat Baran'ın hayalleri suya düştü. Kız kaçırdığında ortalığın ayağa kalkacağını, Şirin’e olan aşkını herkesin bileceğini zanneden Baran, adam yerine konmadı. Konakta sıradanlaşan olaylar devam ederken Bella da şirketteki gestapoluğunu sürdürdü. Şirkette kadınlara tek tip kıyafet giydiren Bella, Hazan'ı kıskandığı için elinden geleni yaptı. Peki Yeni Gelin 35.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YENİ GELİN 35.BÖLÜM FRAGMANI Yeni Gelin 35.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni Gelim 35.yeni bölüm fragmanı  haberimizden izleyebilirsiniz.

  • Dizi Fragmanları 28 Ocak 2018 01:00
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