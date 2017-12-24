Yeni Gelin 31.bölüm fragmanı

Show Tv'nin cumartesi günü vazgeçilmezleri arasında yer alan Yeni Gelin fragmanı neler olacak merak konusu oldu. 30 Aralık'ta ekrana gelecek olan Yeni Gelin 31.yeni bölümde neler olacak?

Başrollerini Jessica May ile Tolga Mendi'nin paylaştığı Yeni Gelin yayınlanan son bölümüyle nefesleri kesti. Cumartesi günü izleyenleri güldüren Yeni Gelin son bölümde Annelerin, Bozok erkeklerini ağalık yarışına hazırladığı tanıtımda rekabet doruğa çıktı. Kağan, Hazar ve Gökhan’ın ağalık yolundaki güç gösterileri izleyenleri çok güldürdü. Yeni Gelin 30.bölümde Bozoklar Antalya’nın her türlü nimetinden faydalanıp, başlarına gelebilecek her türlü belaya bulaştıktan sonra nihayet eve dönüş yoluna koyuldular. Bu yolculukta oldukça gönülsüz yolcular da vardır. Yeni gelinimiz her defasında Bozok Konağı’ndan kurtulduğunu zannederken bir bahaneyle geri dönmek zorunda kaldı. Hazar, babasına ağalığı ve konakta kalmayı asla istemediğini yeniden dile getirince Kalender, hiçbir bahanenin oğlunu ve yeni gelinini temelli tutmaya yetmeyeceğini anlar ve başka bir yola başvurdu. Peki Yeni Gelin 31.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YENİ GELİN 31.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Yeni Gelin 31.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni Gelin 31.yeni bölüm fragmanı haberimizden izleyebilirsiniz.

  • Dizi Fragmanları 24 Aralık 2017 01:00
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Yeni Gelin 31.bölüm fragmanı videosuna yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat