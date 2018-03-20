Yeni evli çiftin bütün birikimini 10 dakikada çaldılar

Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Bayrampaşa’da meydana geldi. İddiaya göre Aytekin ve Özge Serez çifti yaklaşık 7 ay önce evlendi. Yeni evli çiftin iş yerinde çalıştığı öğle saatlerinde oturdukları apartmana 3 hırsız gelerek çevrede keşif yaptı. Ellerinde eldiven olan hırsızlardan biri kapı göbeğini kırarak içeri girdi. 2 hırsız yatak odasına yönelirken kapıyı kıran hırsız salonu karıştırdı. Daireyi didik didik arayan zanlılar yeni evli çiftin bütün birikimi olan ziynet eşyasını ve tatil için kumbarada biriktirdikleri paraları 10 dakika gibi bir sürede çalarak kayıplara karıştı.

Apartmandan ayrılan hırsızlardan elleri eldivenli olan önde yürürken diğer iki kişinden birisi üzerinde çiftin tatil için biriktirdiği kumbarayı montunun altına sakladığı görüldü. Şüpheli tavırlarıyla çevredeki vatandaşların dikkatini çeken 3 hırsız çiftin oturduğu binadan bir komşusunu gördüğü sırada birisinin kaçtığı diğerinin ise yüzünü gizlemeye çalışması güvenlik kameralarına yansıdı. 3 hırsızın daha öncede İstanbul’un çeşitli ilçelerinde hırsızlığa karıştığı ve içlerinden birisinin çok sayıda suçtan aranması bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayın mağduru Aytekin Serez, “Biz yedi aylık evliyiz, eşimle evlendiğimiz günden beri çalışıyoruz. Sabah erken saatlerde evden ayrıldık, işe gitmek üzere. Öğle saatlerinde eve girmişler 10 dakika içerisinde her şeyi halletmişler önce yatak odasına girmişler orada altınları bulduktan sonra oturma odasına gelmişler. Burada tatile gitmek için para biriktirdiğimiz kumbaramız vardı onu almışlar. 10 dakika içerisinde evlendiğimiz tarihten bu yana birikimimiz olan 30-35 bin paramız vardı hepsini alıp götürmüşler” diye konuştu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler 3 hırsızın binaya geldiği bina içerisinde 10 dakika gibi bir süre durduktan sonra apartmandan ayrıldıkları görülüyor. Binadan ayrılan hırsızların birisinin elinde eldiven olması, diğer hırsızın elinde ise çiftin tatil parası için biriktirdiği kumbara dikkat çekiyor. Hırsızların çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildiği zaman birinin arkadaşlarının yanından ayrıldığı diğerinin de yüzünü kapatarak sokaktan ayrıldığı görüntülere yansıyor. Polis olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

  • Güncel 20 Mart 2018 10:41
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 20 Mart 2018 11:10 YAKALANIP 2 GÜN YATAR ÇIKAR. ADALET BÖYLE BİRŞEY,

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