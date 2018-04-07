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Yeni dönemde bakanlara kısıtlama geliyor

Yeni dönemde bakanlara kısıtlama geliyor

AK Parti’nin sürdürdüğü uyum çalışmalarında, yeni dönemin bakanlarının görev ve yetkilerine sınırlama getirileceği öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 11:13 - Güncelleme: 07-04-2018 11:13

16 Nisan referandumunun ardından Türkiye yeni bir sisteme evet dedi. Başkanlık sisteminin hazırlıkları ise devam ediyor. En önemli adım uyum yasalarının çıkarılması olacak. 

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uyum çalışmalarıyla ilgili gelinen noktayı aktardı. 

Yazıcı, yeni bakanlar için 'şimdiki bakanlardan daha az, müsteşarlardan daha fazla yetki' çerçevesi çizmeyi tartıştıklarını aktardı.

Erdoğan, “Çalışın getirin seçenekleri, bakalım. Bir an önce tamamlayın” dedi.

Uyum çalışmalarıyla ilgili toplantı 19 Nisan’da yapılacak. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • kundemacı 07 Nisan 2018 12:25 Bakan yetkiyi ne yapacak. Bir ülkede yetki bir kişide olur.

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