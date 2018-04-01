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Yeni dönem yarın başlıyor! Önemli uyarı geldi

Yeni dönem yarın başlıyor! Önemli uyarı geldi

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildi. 2 Nisan yani yarından itibaren çipli kimlik kartlarının yanı sıra ehliyet ve pasaportlar da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden verilecek.

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Eklenme Tarihi: 01-04-2018 11:24 - Güncelleme: 01-04-2018 11:24

Merkezi Mersin'de bulunan E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle çipli kimlik kartlarının yanı sıra ehliyet ve pasaportların da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredileceğini hatırlatarak, işlemlerde yetersiz altyapı ve iş yükü nedeniyle büyük sorun yaşanacağını savundu.

Kart, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sendika olarak özellikle aylar öncesinden nüfus müdürlüklerinin personel açığı ve fiziki alt yapı eksikliklerine dikkat çekmelerine rağmen, henüz eksikler tamamlanmadan devir işlemine geçildiğini söyledi.

ŞİKAYETLER ARTACAK: Normal iş ve işlemlerin yanında çipli kimliğe geçilmesiyle birlikte nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun devam ettiğini kaydeden Kart, "Bunun yanına şimdide pasaport ve ehliyet işlemleri ekleniyor. İlk bakışta vatandaşa tek elden işlem yapma kolaylığı gibi görülse de saatlerce sıra beklenerek yapılacak işlemden olumlu bir geri bildirim alınamayacağı aşikardır. Vatandaşın mutlu olması bir yana şikayetlerde artacaktır" dedi.

BAKAN SOYLU: VATANDAŞIN HAYAT AKIŞINI KOLAYLAŞTIRACAK

Geçtiğimiz hafta pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin devir töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "2 Nisan'dan itibaren tüm bu işlemler için ilçe nüfus müdürlüklerimize başvuru yapılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemleri aynı yerde yapılacağından vatandaşımızın birden fazla belge için başvuru yapması gerektiğinde ayrı ayrı belge sunmak zorunda kalmayacaktır. Ayrıca ehliyetin, nüfusun, pasaportun verilerini bilgi için kullanabilme imkanına da sahip olabilecektir. Biz vatandaşımızdan belge istemeyeceğiz.

BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAĞIZ

Çünkü, birçok kurumla yapmış olduğumuz entegrasyonla vatandaşlarımızın bilgilerini bilişim üstünden temin edeceğiz ve vatandaşımıza büyük bir kolaylık sağlayacağız. Biyometrik veriler, yani el ve parmak izleri, şimdi nüfus idaresinde de yepyeni sisteme geçiyoruz. Bu el ve parmak izleriyle ilgili olarak da bu yeni geçtiğimiz sistemde vatandaşımız bir kere bu parmak izini ehliyete, pasaporta veya nüfus kağıdına verdiğinde, bunun sadece bir sonra geldiğinde teyidi yeterlidir. Teyidi yeterli olduğu andan itibaren depoda olan bilgisini alacak, getirecek ve onun üzerinden de eşleştirecektir. Bu modern bir hizmettir, esas itibariyle vatandaşımızın olağan hayat akışını kolaylaştıran bir hizmettir" şeklinde konuşmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Farabi 01 Nisan 2018 11:46 Hollanda da herzaman bu boyleydi.Belediye de ,resepsiyondaki bir memur,her turlu vatandaslik isini yapiyor.Ehliyet,kimlik,pasaport,ve baska butun beledoyelik isler.Bir memur.Turkiye de herhalde 10 kadar memur gezmek lazim bir pasaport almak icin.Ise gore memur alinmiyor,memura gore is "yaratiliyor".

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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