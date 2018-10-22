Yeni damadı çırılçıplak ağaca bağladılar görenler şoka uğradı

İSPANYA 'nın Benidorm şehrinde çırılçıplak soyulup serayla ağaca bağlanan adam görenleri hayrete düşürdü. Arkadaşları tarafından an be an kayda alınan damadı görenler ne olduğunu anlamadı. Çıplak damat, kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, hemcinsleri tarafından da karnı doyurulmaya çalışıldı. Herkesin yanına gelip fotoğraf çekmeye çalıştığı gözlenen damadın önüne de para vermek isteyenler için bir şapka konuldu.

Turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan çıplak damadın üzerinde sadece güneş gözlüğü bulunuyordu. Adamın sosyal medya görüntüleri paylaşanlarsa yaşanılanları sert şekilde eleştirdi. Durumu uygunsuz bulanlar, kişilerin İspanya'nın turizmini olumsuz etkilediğini, polislerin kişileri ağır cezalara çarptırılması gerektiğini söyledi.

Ünlü tatil merkezinde cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Olay, İspanya'nın Benidorm şehrinde meydana geldi. İşlek bir caddede ağaca streçle çıplak halde bağlanan adam turistlerin ilgi odağı oldu.

Yoldan geçen kişilerin fotoğraf çekildiği adamın damat olduğu öğrenildi. Evlilik arifesi yaşanıldığı öğrenilen olayın baş kahramanları da damadın başından ayrılmadan verilen tepkileri kayda aldı.

  • Dünya 22 Ekim 2018 10:34
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Ekim 2018 11:18 Böyle densiz ve anlamsız adetler bizim ülkemizin bazı yerlerinde de var...Kafasından aşağı yumurta kırmak,un dökmek,koli bandıyla bağlamak gibi saçmalıklar!

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