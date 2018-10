Yeni damadı çırılçıplak ağaca bağladılar görenler şoka uğradı

İSPANYA 'nın Benidorm şehrinde çırılçıplak soyulup serayla ağaca bağlanan adam görenleri hayrete düşürdü. Arkadaşları tarafından an be an kayda alınan damadı görenler ne olduğunu anlamadı. Çıplak damat, kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, hemcinsleri tarafından da karnı doyurulmaya çalışıldı. Herkesin yanına gelip fotoğraf çekmeye çalıştığı gözlenen damadın önüne de para vermek isteyenler için bir şapka konuldu.

Turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan çıplak damadın üzerinde sadece güneş gözlüğü bulunuyordu. Adamın sosyal medya görüntüleri paylaşanlarsa yaşanılanları sert şekilde eleştirdi. Durumu uygunsuz bulanlar, kişilerin İspanya'nın turizmini olumsuz etkilediğini, polislerin kişileri ağır cezalara çarptırılması gerektiğini söyledi.

