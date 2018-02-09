Yeni Dacia Duster satış fiyatı açıklandı

Dacia Duster'ın Türkiye fiyatI belli oldu. 2010 yılında piyasaya çıkan Duster, o tarihten bu yana ilk kez tamamen yenilendi. Geçtiğimiz aylarda dünya lansmanı yapılan araç, çok yakın bir zamanda Türkiye'ye de gelecek. Duster'ın Türkiye'ye geliş tarihi 1 Mart olarak açıklandı.

70 BİN TL İLE 105 BİN TL ARASINDA

Aracın fiyatı ise 70 bin 900 TL'den başlayacak. Dizel otomatik EDC şanzımanlı en dolu model ise 105 bin 400 TL'den piyasaya sunulacak.

2010 yılında yapılan küresel lansmanından bu yana Duster, dünyada 2 milyon adetten fazla satış rakamına ulaştı. Geçtiğimiz yıl toplamında 16 bin 970 adetlik satış rakamı ile beşinci yılda da en çok satılan 4×4 modeli ünvanını aldı. Yeni Duster'ın fiyatı, mevcut modele göre yüzde 6 daha yukarıda bulunuyor. Yeni Duster, iki benzinli iki dizel olmak üzere dört farklı motor seçeneği ile satışa sunuluyor.



1.6 SCe 115 bg (4×2) ve ilk kez sunulan 1.2 TCe 125 bg (4×2) benzinli motor manuel versiyonların yanı sıra 1.5 dCi 90 bg (4×2) ve 1.5 dCi 110 bg (4×2 manuel ve EDC & 4×4) dizel motor manuel vites seçeneğine sahip.