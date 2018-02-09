  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Yeni Dacia Duster satış fiyatı açıklandı

Yeni Dacia Duster satış fiyatı açıklandı

Yeni Dacia Duster'ın satış fiyatı belli oldu. Dacia'nın tamamen yenilediği modeli Duster 1 Mart'tan itibaren Türkiye'de yollara çıkacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-02-2018 14:32 - Güncelleme: 09-02-2018 14:32

Dacia Duster'ın Türkiye fiyatI belli oldu.  2010 yılında piyasaya çıkan Duster, o tarihten bu yana ilk kez tamamen yenilendi.  Geçtiğimiz aylarda dünya lansmanı yapılan araç, çok yakın bir zamanda Türkiye'ye de gelecek.  Duster'ın Türkiye'ye geliş tarihi 1 Mart olarak açıklandı. 

70 BİN TL İLE 105 BİN TL ARASINDA
Aracın fiyatı ise 70 bin 900 TL'den başlayacak. Dizel otomatik EDC şanzımanlı en dolu model ise 105 bin 400 TL'den piyasaya sunulacak. 

2010 yılında yapılan küresel lansmanından bu yana Duster, dünyada 2 milyon adetten fazla satış rakamına ulaştı. Geçtiğimiz yıl toplamında 16 bin 970 adetlik satış rakamı ile beşinci yılda da en çok satılan 4×4 modeli ünvanını aldı. Yeni Duster'ın fiyatı, mevcut modele göre yüzde 6 daha yukarıda bulunuyor.  Yeni Duster, iki benzinli iki dizel olmak üzere dört farklı motor seçeneği ile satışa sunuluyor. 

1.6 SCe 115 bg (4×2) ve ilk kez sunulan 1.2 TCe 125 bg (4×2) benzinli motor manuel versiyonların yanı sıra 1.5 dCi 90 bg (4×2) ve 1.5 dCi 110 bg (4×2 manuel ve EDC & 4×4) dizel motor manuel vites seçeneğine sahip.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yeni Dacia Duster satış fiyatı açıklandı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat