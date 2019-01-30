Yeni Clio 5 ortaya çıktı tasarımı çok konuşulacak

Renault Clio, beşinci nesli ile otomobilseverlerin karşısına çıktı. Renault'un 29 yıldır yollarda olan küçük sınıf hatchnack modeli yeni Clio'da hibrit bir motora yer verileceği açıklandı

Yeni Clio 5 ortaya çıktı tasarımı çok konuşulacak

Renault'un bugüne kadar 15 milyonluk satış adedine ulaşan b-segment hatchback modeli Clio yenilendi. 1990 yılından beri yollarda olan Clio'nun tasarımının markanın daha büyük modelleri Megane ve Talisman'dan izler taşıdığı görülürken, boyutlarda ise küçülmeye gidildi. Bir önceki kasası çok tutulan modelin beşinci nesli de iddialı bir tasarım diline sahip. Araçta dikkat çeken yenilikler göze çarpıyor.

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Yeni Clio 5 ortaya çıktı tasarımı çok konuşulacak

Yerini aldığı modele göre boyu 14 mm kısalan beşinci nesil Clio'nun, yüksekliği de 30 mm alçaltıldı. Renault'dan yapılan açıklamada, yeni Clio’da 11 farklı renk seçeneği ve 3 dış kişiselleştirme paketi sunulduğu belirtildi.

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Yeni Clio 5 ortaya çıktı tasarımı çok konuşulacak

BAGAJ HACMİ BÜYÜDÜ
Clio'nun bagaj hacminin de 26 litre artarak 391 litreye ulaştığı bildirildi. Araçta giriş seviyesinden itibaren full LED ön farlar sunulurken, farların da Fransız markanın yeni nesil tasarım anlayışına uygun olacak şekilde 'C' formunda tasarlandığı görülüyor.

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Yeni Clio 5 ortaya çıktı tasarımı çok konuşulacak

Yeni nesil motorların sunulacağı Clio'da, Renault'un E-tech hibrit motoruna da ilk kez yer verileceği açıklandı. Modelde otonom sürüş destek sistemlerine de yer verileceği kaydedildi.

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