Yeni Clio 5 ortaya çıktı tasarımı çok konuşulacak

Renault'un bugüne kadar 15 milyonluk satış adedine ulaşan b-segment hatchback modeli Clio yenilendi. 1990 yılından beri yollarda olan Clio'nun tasarımının markanın daha büyük modelleri Megane ve Talisman'dan izler taşıdığı görülürken, boyutlarda ise küçülmeye gidildi. Bir önceki kasası çok tutulan modelin beşinci nesli de iddialı bir tasarım diline sahip. Araçta dikkat çeken yenilikler göze çarpıyor.

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