Yeni Çevre ve Şehircilik Bakanı Mustafa Kurum kimdir nereli

1976 Ankara doğumlu olan Yeni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Kurum, 2005 yılına kadar birçok özel kuruluşta görev aldı.

TOKİ Uygulama Daire Başkanlığı Ankara’ da 2005-2006 yılları arasında görev aldı. 2006 yılında ise TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı İstanbul- Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü yaptı. Murat Kurum, Emlak Konut GYO A.Ş.’de genel müdür olarak iş hayatına devam etmektedir.

1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakultesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü’ nden mezun oldu. 1999- 2005 yıllarında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı.



2005 – 2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı’nda Uzman olarak görev yaptı. 2006 - 2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009 – 21.02.2012 tarihleri arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda Uzmanlık görevlerini üstlendi.

2009 yılından itibaren T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlük görevini icra etmektedir. Murat Kurum evli ve 2 çocuk babasıdır.