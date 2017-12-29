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Yeni Bylock KHK'sı göreve iade edileceklerin listesi

Yeni Bylock KHK'sı göreve iade edileceklerin listesi

Bylock tuzağına düşenler için yeni KHK... Son dakika alınan kararla FETÖ'nün irade dışı yönlendirmesiyle bylock listesinde olanların ve daha önce mesleğinden ihraç edilenlerin yeni KHK ile görevlerine iade edilecekleri öğrenildi. 11 bin 480 kişiden kimlerin listede olacağı merakla bekleniyor.

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Eklenme Tarihi: 29-12-2017 15:36 - Güncelleme: 29-12-2017 16:08

Bylock programına iradesi dışı yönlenler için yeni bir Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmasına karar verildi. Önümüzdeki günlerde çıkarılması düşünülen KHK ile bylock tuzağına düşenlerin işe iadeleri gerçekleştirilecek. Bu kapsamda bylock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle meslekten atılan memur, öğretmen, polis ve doktorlar görevlerine iadae edilecekler.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün gizli haberleşme ağı ByLock’u kullananlara yönelik çalışmalarda, 11 bin 480 kişinin iradesi dışında bu programa yönlendirildiğini belirlemişti. Haliyle KHK ile görev iade edileceklerin sayısının binleri bulabileceği söyleniyor. Göreve iade edilenlerin isimleri önümüzdeki günlerde çıkarılacak KHK'nın resmi gazetede yer alması ile birlikte ortaya çıkacak.

MOR BEYİN YAZILIMI

FETÖ tarafından geliştirilen “Mor Beyin” yazılımıyla, aralarında namaz vakti, müzik ve oyun sitelerinin de olduğu 8 uygulamaya gizli ByLock bağlantısı yerleştirilmesiye 11 bin 480 kişinin bylock programını indirmese de iradelerinin dışında bu programa yönlendirildikleri anlaşılmıştı. Bunun üzerine bylock mağduru olanların tahliyelerine başlanmıştı. Dünden bu yana yüzlerce kişi cezaevinden çıktı. Tahliyelerin devam ederken, savcılık, “Mor Beyin” isimli yazılımı yapan kişinin FETÖ firarisi eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı olduğunu ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıklamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • hasan 29 Aralık 2017 21:52 hiç bylogu olmayan ihraç olanlar ne olacak

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