Yeni Bylock KHK'sı göreve iade edileceklerin listesi

Bylock programına iradesi dışı yönlenler için yeni bir Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmasına karar verildi. Önümüzdeki günlerde çıkarılması düşünülen KHK ile bylock tuzağına düşenlerin işe iadeleri gerçekleştirilecek. Bu kapsamda bylock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle meslekten atılan memur, öğretmen, polis ve doktorlar görevlerine iadae edilecekler.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün gizli haberleşme ağı ByLock’u kullananlara yönelik çalışmalarda, 11 bin 480 kişinin iradesi dışında bu programa yönlendirildiğini belirlemişti. Haliyle KHK ile görev iade edileceklerin sayısının binleri bulabileceği söyleniyor. Göreve iade edilenlerin isimleri önümüzdeki günlerde çıkarılacak KHK'nın resmi gazetede yer alması ile birlikte ortaya çıkacak.

MOR BEYİN YAZILIMI



FETÖ tarafından geliştirilen “Mor Beyin” yazılımıyla, aralarında namaz vakti, müzik ve oyun sitelerinin de olduğu 8 uygulamaya gizli ByLock bağlantısı yerleştirilmesiye 11 bin 480 kişinin bylock programını indirmese de iradelerinin dışında bu programa yönlendirildikleri anlaşılmıştı. Bunun üzerine bylock mağduru olanların tahliyelerine başlanmıştı. Dünden bu yana yüzlerce kişi cezaevinden çıktı. Tahliyelerin devam ederken, savcılık, “Mor Beyin” isimli yazılımı yapan kişinin FETÖ firarisi eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı olduğunu ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıklamıştı.



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