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Yeni bir KHK daha geldi! 703 nolu KHK'da hangi düzenlemeler var?

Yeni bir KHK daha geldi! 703 nolu KHK'da hangi düzenlemeler var?

OHAL kapsamında 703 nolu KHK yayınlandı. İşte konusu.. Bazı bakanlıklar kapatılırken bazı bakanlıklar birleştirildi... Genelkurmay Başkanı'nın görev ve yetkisine dair kanun yürürlükten kaldırıldı...

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 14:58 - Güncelleme: 09-07-2018 16:08

OHAL kapsamında çıkarılan 703 nolu KHK ile bomba değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreni öncesi yayınlanan uyum kararnamesi ile bazı bakanlıklar ve kurumlar kapatılırken, bazı bakanlıklar birleştirildi. Genelkurmay Başkanı'nın görev ve yetkileri kanunu ile YAŞ kanunu kaldırıldı. MİT'in ismi değiştirildi. 

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlaması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. 703 nolu KHK ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı. İşte 703 nolu KHK ile yapılan o değişiklikler...

- 'Bakanlar Kurulu' ibaresi 'cumhurbaşkanı' şeklinde değişti.

- Yayımlanan son OHAL KHK'sı kapsamında bazı bakanlıklar birleştirildi.

İŞTE BİRLEŞTİRİLEN BAKANLIKLAR...

- Yeni düzenlemeye göre Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Aile Bakanlığı birleştirildi. Yeni isim Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oldu.

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu.

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Ticaret Bakanlığı oldu.

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Tarım ve Orman Bakanlığı oldu.

- Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Dışişleri Bakanlığı oldu.

- Ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3'e inerken Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı çatısı altına geçti. Yeni ismi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak değiştirildi.

- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yeni adı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oldu.

TOPLAM 16 BAKANLIK OLACAK...

İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:
- Adalet Bakanlığı
- İçişleri Bakanlığı
- Dışişleri Bakanlığı
- Milli Eğitim Bakanlığı
- Milli Savunma Bakanlığı
- Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Sağlık Bakanlığı
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
- Gençlik ve Spor Bakanlığı
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Yeni sistemde toplam 16 bakanlık olacak.

GENELKURMAY BAŞKANI'NIN GÖREV VETKİSİ...

- Genelkurmay Başkanı'nın görev ve yetkisine dair kanun yürürlükten kaldırıldı...

- Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) görev ve yetkisine dair kanun kaldırıldı...

- 703 Sayılı KHK ile "Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı" ibaresi "MİT", "Müsteşar" ibaresi ise "Başkan" şeklinde değiştirildi.

- KHK ile yapılan değişikliğe göre subayların rütbelerinde bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılıp kısaltılabilecek.

MİLLİ GÜVENLİK KURULU KALDIRILDI...

- 703 Sayılı KHK ile "2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Genel Sekreterliği Kanunu" yürürlükten kaldırıldı.

112 ACİL'İ GEREKSİZ ARAYANLARA 250 LİRA CEZA...

703 sayılı KHK'ya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarla meşgul edenlere valiliklerce 250 lira idari ceza uygulanacak.

- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına ait her türlü hak ve yükümlülükler İçişleri Bakanlığına devredildi.

703 NOLU KHK'YI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN... 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 09 Temmuz 2018 16:15 Bu haberin halkı ilgilendiren tek kısmı... "703 sayılı KHK'ya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarla meşgul edenlere valiliklerce 250 lira idari ceza uygulanacak." Aslında 1000 liradan az olmamalıydı...

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