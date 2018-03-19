Yeni bir kehaneti ortaya çıktı bu kez dünya ters yüz edecek!

Her kehaneti tutuyor, olmaz denen şey oluyor. Baba Vanga'yı mutlaka görmüş ya da hakkında bir şeyler duymuşsunuzdur. En az Nostradamus kadar ünlü bir kahin olan ve daha yakın tarihlerde yaşamış Baba Vanga'nın bugüne kadar birçok kehaneti tuttu. Bazılarının ise akıbeti henüz belli değil. Ancak bu sefer ki farklı. Bu sefer ki daha önce hiç duymadığımız bir kehanet... Dünyanın en ünlü kâhini Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen bir kehaneti ortaya çıktı. Vanga'nın 2018 kehaneti 1979'da gerçekleştirdiği bir görüşmeden kaynaklanıyor. Bu kehanet dünyanın temellerini sarsabilir.
11 Eylül, Brexit ve dünya gündemine damga vuran birçok olayla ilgili kehanetlerde bulunan Baba Vanga'nın 2018'le ilgili bu kehanetinden daha önce hiçbir yerde bahsedilmemişti. Gerçek adı Vangelia Gushterova olan Baba Vanga Bulgaristan'da yaşamış çok ünlü bir kâhin olarak bilinir.
1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga, 51'inci yüzyılda Dünya'nın sonunun geleceğini tahmin etmişti.
Baba Vanga'nın 1979'da yaptığı bir kehanet herkesi şaşkına çevirdi. Vanga, 1979'da Rus yazar Valentin Sidorov ile buluştu. Ve...
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER