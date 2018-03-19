Yeni bir kehaneti ortaya çıktı bu kez dünya ters yüz edecek!

Her kehaneti tutuyor, olmaz denen şey oluyor. Baba Vanga'yı mutlaka görmüş ya da hakkında bir şeyler duymuşsunuzdur. En az Nostradamus kadar ünlü bir kahin olan ve daha yakın tarihlerde yaşamış Baba Vanga'nın bugüne kadar birçok kehaneti tuttu. Bazılarının ise akıbeti henüz belli değil. Ancak bu sefer ki farklı. Bu sefer ki daha önce hiç duymadığımız bir kehanet... Dünyanın en ünlü kâhini Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen bir kehaneti ortaya çıktı. Vanga'nın 2018 kehaneti 1979'da gerçekleştirdiği bir görüşmeden kaynaklanıyor. Bu kehanet dünyanın temellerini sarsabilir.

