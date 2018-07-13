Yeni başlayanlar için sıkı vücut hareketleri nelerdir?

Herkes başlangıç seviyesinde spora başlar. Zamanla sporda ileri seviyelere ulaşırken öğrenilen bir sürü bilgi vardır. Antrenör - Eğitmen Selenay Atabaş Güven cevapla.tv'ye anlattı.

Yeni başlayanlar için özellikle karın bölgesini sıkılaştırmak için bir kaç haraket göstereceğiz ellerimizi kalçamızın altına aldık özellikle bel sağlığını korumak için eller kalçanın altında kalabilir. İki ayağıda yukarıya kaldırdım kafamı kaldırdım göbek deliğin bakıyorum tek bacak sağ aşağıya nefes verdim geldim diğer bacak aşağıya geldim bir daha tekrar iki bacağı bir sayıyorum on beş tekrar yapabiliriz eğer boyununda problem varsa veya boyun ağrısı çekiyorsanız kafayı yere bırakarakta yapabilirsiniz .

Yine karın sıkılaştırma haraketlerinden bir tanesi tek bacağımı aldım tek ayağımız ilerde göbek deliğine bakıyorum ayak değiştirerek devam ediyorum bacağı çekmeden soft şekilde sadece destek veriyoruz göbek deliğine bakara ilerliyoruz. Yine boyunda bir ağrı veya sakatlık varsa boyunu yere bırakarak yapabiliriz.