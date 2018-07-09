  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yeni Bakanlar tam isim listesi- Erdoğan hükümetinin yeni kabinesi

Yeni Bakanlar tam isim listesi- Erdoğan hükümetinin yeni kabinesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni hükümetin kabine listesini saat 21.30'da açıklanıyor. Yeni bakanlar mecliste salı günü yemin edecek. Erdoğan'ın yeni bakanlar kurulu listesi ile içişleri bakanı kim oldu, Adalet bakanı meclisten mi, yeni Milli Eğitim Bakanı nereli, Dışişleri Bakanlığına kim getirildi soruları yanıt bulacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-07-2018 20:00 - Güncelleme: 09-07-2018 20:55

Yeni hükümet sisteminin yeni bakanlar kurulu listesini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için Beştepe'de düzenlenen törenin ardından yeni kabine listesini duyuracak. Yeni Bakanların isim listesi saat 21.30'da ilan edilmiş olacak. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Erdoğan kabinesini ağırlıklı olarak dışardan uygun bulduğu isimlerden oluşturdu. Haliyle bu isimlerin yemin etmeleri gerekiyor. Bunun için yarın saat 15.00'de mecliste tören yapılacak.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı Beştepe'deki toplantı salonuna gazeteciler alınmaya başladı.

Yeni kabine listesi twittera düşen liste : Yeni bakanların isimlerinin açıklanmasına kısa bir süre kala sosyal medyaya bir liste düştü. Gazeteci Abdülkadir Selvi de benzer bir listeyi CNN Türk ekranında paylaştı. Listede 4 milletvekili bulunuyor. Bu isimler Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak ve Abdülhamit Gül oldu. İddiaya göre bu milletvekilleri istifa ederek kabinede yer alacaklar diğer isimler ise meclis dışında olacak.

Sosyal medyada yayılan kabine listesindeki bakan isimleri şunlar: 
Mustafa Varank - Sanayi ve Teknoloji Bakanı (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank da 15 Temmuz hain FETÖ'cü darbe girişiminde şehit olmuştu)
Berat Albayrak Ekonominin başına geçti
Murat Kurum - Çevre ve Şehircilik Bakanı (Emlak Konut Müdürüydü)
Süleyman Soylu - İçişleri Bakanı
Abdülhamit Gül - Adalet Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu - Dışişleri Bakanı
Ziya Selçuk- Milli Eğitim Bakanı : Yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesinde öğretim üyeliği yapan Selçuk kamuoyunda, Maya Okullarının sahibi.
Hulusi Akar - Genelkurmay Başkanı Hulisi Milli Savunma Bakanı
Fettah Tamince - Kültür ve Turizm Bakanı - Türkiye'nin lüks otel zinciri Rixos Otelleri'nin sahibi.
Cahit Turan - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Fatih Dönmez - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fahrettin Koca - Sağlık Bakanı - Medipol Üniversitesi ve Medipol Hastanesi'nin sahibi
Bekir Pakdemirli - Tarım ve Orman Bakanı. Merhum siyasetçi Ekrem Pakdemirli'nin oğlu. Bekir Pakdemirli, Albaraka, BİM ve Turkcell'in yönetim kurulu üyesi
Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Gençlik ve Spor bakanı - Spor Toto Teşkilat Başkanı olarak görev yapıyordu.

Yeni bakanlar Meclis'ten olursa milletvekilliğinden istifa etmek durumunda. Yeni sistemde artık hem milletvekili hem bakan olunamıyor. Bakan olanların vekillikten ayrılması zorunlu.

Yeni Kabine Sistemindeki Bakanlıklar : Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bazı bakanlıklar birleştirilerek bakanlık sayısı 26'dan 16'ya düşürüldü. Yeni yapılanma kapsamında bazı bakanlıkların da isimleri değişti. "Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı."

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yeni kabine yeni bakanlar

Birleştirilen bakanlıklar ve yeni isimleri : Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bazı bakanlıklar birleştirilerek bakanlık sayısı 26'dan 16'ya düşürüldü. Yeni yapılanma kapsamında bazı bakanlıkların da isimleri değişti. Birleştirilen bakanlıklar ile yeni isimleri şöyle:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi : Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi : "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı"
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi yeni ismi :  "Ticaret Bakanlığı"

yeni kabine yeni bakanlar isimleri listesi


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi yeni ismi : "Tarım ve Orman Bakanlığı"
Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı birleştirildi yeni ismi : "Dışişleri Bakanlığı"
Maliye Bakanlığı'nın yeni "Hazine ve Maliye Bakanlığı" oldu. Ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3'e inerken Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı çatısı altına geçti.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yeni adı ise "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı" oldu.

Cumhurbaşkanlığı ofisi isimleri ve görevleri nedir : Yeni sistemde tüm bakanlıkları ilgilendiren konularda faaliyet yürütecek olan doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı 4 ofis olacak. Bu afislerin isimleri şöyle : Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi.

Başkanlık makamları : Yeni yönetim modelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı 8 başkanlık şöyle : Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT), Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yeni sistemdeki adı "Milli İstihbarat Başkanlığı" oldu. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde olacak Savunma Sanayii Müsteşarlığı da başkanlığa dönüştürüldü.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yeni Bakanlar tam isim listesi- Erdoğan hükümetinin yeni kabinesi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kundemacı 09 Temmuz 2018 20:07 Kimin bakan olduğu veya olacağının hiç bir önemi yok. Kim bakan olursa olsun.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro