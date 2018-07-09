Yeni Bakanlar tam isim listesi- Erdoğan hükümetinin yeni kabinesi

Yeni hükümet sisteminin yeni bakanlar kurulu listesini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için Beştepe'de düzenlenen törenin ardından yeni kabine listesini duyuracak. Yeni Bakanların isim listesi saat 21.30'da ilan edilmiş olacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Erdoğan kabinesini ağırlıklı olarak dışardan uygun bulduğu isimlerden oluşturdu. Haliyle bu isimlerin yemin etmeleri gerekiyor. Bunun için yarın saat 15.00'de mecliste tören yapılacak.



HAZIRLIKLAR BAŞLADI



Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı Beştepe'deki toplantı salonuna gazeteciler alınmaya başladı.





Yeni kabine listesi twittera düşen liste : Yeni bakanların isimlerinin açıklanmasına kısa bir süre kala sosyal medyaya bir liste düştü. Gazeteci Abdülkadir Selvi de benzer bir listeyi CNN Türk ekranında paylaştı. Listede 4 milletvekili bulunuyor. Bu isimler Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak ve Abdülhamit Gül oldu. İddiaya göre bu milletvekilleri istifa ederek kabinede yer alacaklar diğer isimler ise meclis dışında olacak.

Sosyal medyada yayılan kabine listesindeki bakan isimleri şunlar:

Mustafa Varank - Sanayi ve Teknoloji Bakanı (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank da 15 Temmuz hain FETÖ'cü darbe girişiminde şehit olmuştu)

Berat Albayrak Ekonominin başına geçti

Murat Kurum - Çevre ve Şehircilik Bakanı (Emlak Konut Müdürüydü)

Süleyman Soylu - İçişleri Bakanı

Abdülhamit Gül - Adalet Bakanı

Mevlüt Çavuşoğlu - Dışişleri Bakanı

Ziya Selçuk- Milli Eğitim Bakanı : Yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesinde öğretim üyeliği yapan Selçuk kamuoyunda, Maya Okullarının sahibi.

Hulusi Akar - Genelkurmay Başkanı Hulisi Milli Savunma Bakanı

Fettah Tamince - Kültür ve Turizm Bakanı - Türkiye'nin lüks otel zinciri Rixos Otelleri'nin sahibi.

Cahit Turan - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Fatih Dönmez - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Fahrettin Koca - Sağlık Bakanı - Medipol Üniversitesi ve Medipol Hastanesi'nin sahibi

Bekir Pakdemirli - Tarım ve Orman Bakanı. Merhum siyasetçi Ekrem Pakdemirli'nin oğlu. Bekir Pakdemirli, Albaraka, BİM ve Turkcell'in yönetim kurulu üyesi

Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Gençlik ve Spor bakanı - Spor Toto Teşkilat Başkanı olarak görev yapıyordu.

Yeni bakanlar Meclis'ten olursa milletvekilliğinden istifa etmek durumunda. Yeni sistemde artık hem milletvekili hem bakan olunamıyor. Bakan olanların vekillikten ayrılması zorunlu.

Yeni Kabine Sistemindeki Bakanlıklar : Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bazı bakanlıklar birleştirilerek bakanlık sayısı 26'dan 16'ya düşürüldü. Yeni yapılanma kapsamında bazı bakanlıkların da isimleri değişti. "Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı."

Birleştirilen bakanlıklar ve yeni isimleri : Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bazı bakanlıklar birleştirilerek bakanlık sayısı 26'dan 16'ya düşürüldü. Yeni yapılanma kapsamında bazı bakanlıkların da isimleri değişti. Birleştirilen bakanlıklar ile yeni isimleri şöyle:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi : Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi : "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı"

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi yeni ismi : "Ticaret Bakanlığı"



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi yeni ismi : "Tarım ve Orman Bakanlığı"

Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı birleştirildi yeni ismi : "Dışişleri Bakanlığı"

Maliye Bakanlığı'nın yeni "Hazine ve Maliye Bakanlığı" oldu. Ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3'e inerken Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı çatısı altına geçti.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yeni adı ise "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı" oldu.

Cumhurbaşkanlığı ofisi isimleri ve görevleri nedir : Yeni sistemde tüm bakanlıkları ilgilendiren konularda faaliyet yürütecek olan doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı 4 ofis olacak. Bu afislerin isimleri şöyle : Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi.

Başkanlık makamları : Yeni yönetim modelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı 8 başkanlık şöyle : Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT), Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yeni sistemdeki adı "Milli İstihbarat Başkanlığı" oldu. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde olacak Savunma Sanayii Müsteşarlığı da başkanlığa dönüştürüldü.