Yeni bakanlar listesi sosyal medyaya düşen bu kabine gerçek mi?

Türkiye yeni bakanlar kurulu listesini merakla beklerken sosyal medya bir hesaptan yayılan isimlerle çalkalanıyor. Ankara kuşu isimli twitter hesabı daha önce verdiği kulislerin gerçek çıkması ile biliniyor. Beştepe'deki törenden fotoğraflar paylaşan hesap yeni kabine listesi diyerek isimler açıkladı.

Gerçekliği teyit edilemeyen söz konusu listede 4 milletvekili bulunuyor. Bu isimler Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak ve Abdülhamit Gül oldu. Söz konusu hesabın iddiasına göre bu milletvekilleri istifa ederek kabinede yer alacaklar diğer isimler ise meclis dışında olacak.

Sosyal medyada yayılan listede şu isimler bulunuyor:

Mustafa Varank Sanayi Bakanı

Berat Albayrak Ekonominin başına geçti

Murat Kurum - Çevre ve Şehircilik Bakanı (Emlak Konut Müdürüydü)

Süleyman Soylu - İçişleri Bakanı

Abdülhamit Gül - Adalet Bakanı

Mevlüt Çavuşoğlu - Dışişleri Bakanı

Ziya Selçuk- Milli Eğitim Bakanı (Maya Okulları'nın sahibi)

Hulusi Akar - Genelkurmay Başkanı Hulisi Milli Savunma Bakanı

Fettah Tamince - Kültür ve Turizm Bakanı

Cahit Turan - Ulaştırma Bakanı

Fatih Dönmez - Enerji Bakanı

Fahrettin Koca - Sağlık Bakanı (Medipol Üniversitesi ve Medipol Hastanesi'nin sahibi)

Bekir Pakdemirli - Tarım ve Orman Bakanı

Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Spor bakanı (Spor Toto'nun başındaydı.)