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Yeni bakanlar listesi sosyal medyaya düşen bu kabine gerçek mi?

Yeni bakanlar listesi sosyal medyaya düşen bu kabine gerçek mi?

ANKARA twittera düşen bu kabine listesi ile çalkalanıyor. İddiaya göre yeni bakanlar listesi hükümete yakın bir twitter adresinden yayınlandı. Yeni kabine listesindeki bazı isimler hayli dikkat çekici. Listenin gerçekliği bilinmiyor. Yeni kabine saat 21.30'da duyurulacak.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 20:24 - Güncelleme: 09-07-2018 20:24

Türkiye yeni bakanlar kurulu listesini merakla beklerken sosyal medya bir hesaptan yayılan isimlerle çalkalanıyor. Ankara kuşu isimli twitter hesabı daha önce verdiği kulislerin gerçek çıkması ile biliniyor. Beştepe'deki törenden fotoğraflar paylaşan hesap yeni kabine listesi diyerek isimler açıkladı.

Gerçekliği teyit edilemeyen söz konusu listede 4 milletvekili bulunuyor. Bu isimler Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak ve Abdülhamit Gül oldu. Söz konusu hesabın iddiasına göre bu milletvekilleri istifa ederek kabinede yer alacaklar diğer isimler ise meclis dışında olacak.

Sosyal medyada yayılan listede şu isimler bulunuyor:
Mustafa Varank Sanayi Bakanı
Berat Albayrak Ekonominin başına geçti
Murat Kurum - Çevre ve Şehircilik Bakanı (Emlak Konut Müdürüydü)
Süleyman Soylu - İçişleri Bakanı
Abdülhamit Gül - Adalet Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu - Dışişleri Bakanı
Ziya Selçuk- Milli Eğitim Bakanı (Maya Okulları'nın sahibi)
Hulusi Akar - Genelkurmay Başkanı Hulisi Milli Savunma Bakanı
Fettah Tamince - Kültür ve Turizm Bakanı
Cahit Turan - Ulaştırma Bakanı
Fatih Dönmez - Enerji Bakanı
Fahrettin Koca - Sağlık Bakanı (Medipol Üniversitesi ve Medipol Hastanesi'nin sahibi)
Bekir Pakdemirli - Tarım ve Orman Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Spor bakanı (Spor Toto'nun başındaydı.)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 09 Temmuz 2018 20:41 Allahım bütün müslüman ülkeleri münafıklardan koru.Amin

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