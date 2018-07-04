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Yeni bakanlar kimler? İşte kabine için ismi geçen bomba isimler

Yeni bakanlar kimler? İşte kabine için ismi geçen bomba isimler

ANKARA yeni bakanların kimler olacağını konuşuyor. Siyasi kulislerde Cumhurbaşkanlığı kabinesi olarak adlandırılan yeni hükümette üç müsteşar, bir vali ve bir genel müdürün adı geçiyor. İsimlerden birini İstanbullular yakından tanıyor.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 07:36 - Güncelleme: 04-07-2018 10:20

Önümüzdeki 16 bakan ve en az 3 cumhurbaşkanı yardımcısından oluşacak yeni kabine açıklanıyor. Ankara'da kulisleri de yeni bakanlar kimler olacak sorusu ile çalkalınıyor. Kulislere düşen isimler ise hayli dikkat çekici. Meclis başkanlığı için ismin kesinleştiği söylenirken Dışişleri Bakanı da belli gibi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni kabineyi iyi çalıştığı ve projelerine güvendiği bürokratlarla, özel sektör temsilcileri ve eski siyasetçilerden oluşturacağı söyleniyor.

Erdoğan'ın bir yardımcısı kadın olacak ve...
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın kulis haberine göre Erdoğan’ın yardımcılarından birinin kadın olacağı, hem kabineye hem de grup yönetimine kadın siyasetçi alacağı belirtiliyor.

Yeni bakanlar kimler işte adı geçen isimler
Ankara kulislerine bakan olacağı söylenen 3 müsteşar, bir vali ve bir genel müdürün ismi düştü. Erdoğan'ın bakan yapmayı düşündüğü bürokratlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay var.

İçişleri bakanı olacak iddiası
İstanbulluların yakından tanıdığı İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal'ın da bakanlık için ismi geçiyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin'in İçişleri Bakanı yapılacağı iddia ediliyor. Tekin, Özçelik ve Kartal’ın müsteşarlık yaptıkları bakanlıklarda değerlendirileceği söyleniyor.

Dışişleri Bakanı kim olacak?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Dışişleri Bakanı olarak kabineye alınacağı Ankara kulislerinde en çok konuşulanlar arasında. Kalın'ın kabineye girmesi  durumunda, Ömer Çelik’in Kalın’ın görevini üstleneceği konuşulurken, Çelik’in Cumnhurbaşkanı yardımcılarından biri olacağını öne sürenler de bulunuyor.

Mehmet Şimşek ne olacak?
Milletvekili listesine alınmayan Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal’ın bakan yapılıp yapılmayacağı da halen belirsizliğini koruyor.

Meclis başkanı ismi kesin gibi...
AK Parti’nin, Meclis yönetiminde yer alacak yeni isimler de merak konusu. Erdoğan’ın yeni grup başkanvekiliği görevine Nurettin Canikli, Bekir Bozdağ, Bülent Turan ve Özlem Zengin gibi isimleri getireceği iddia ediliyor. TBMM Başkanlığı için Binali Yıldırım’ın adaylığına kesin gözüyle bakılırken, yapılacak yeni düzenleme nedeniyle ‘grup başkanı’ seçiminin yapılmayacağı belirtiliyor. Mevcut grup başkanvekilleri ile bazı eski bakanların komisyon başkanı olarak değerlendirilmesi gündemde. AK Parti’nin yeni genel merkez yönetimi, 18 Ağustos’ta yapılacak büyük kongreden sonra değişecek. Erdoğan, yeni MKYK’sının içinden yeni genel başkan yardımcılarını seçecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR22 YORUM

  • ASSİVAS 04 Temmuz 2018 11:17 SAYIN SÜLEYMAN SOYLU NEDEN DEĞİŞİYORUR KANIBOZUK KANSIZ VATAN HAİNİ ALÇAKLARIN KORKULU RÜYASI İDİ, BU MİLLETİN HİSLERİNE TERCÜMAN OLMUŞ VATANSEVER ADAM GİBİ ADAM DIR SN SOYLU, İNŞALLAH BU YANLIŞ A DÜŞMEZSİNİZ?

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