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Yeni bakanlar kimler? İnternette dolaşan 2 bomba kabine listesi

Yeni bakanlar kimler? İnternette dolaşan 2 bomba kabine listesi

Bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakanları belli oluyor. Yeni kabine ve yeni bakanların isimleri saat 21.00'da ortaya çıkacak. Sosyal medyada ise korsan kabine listeleri dolaşıyor. Listelerde isimleri en çok telaffuz edilen isimler kulislerle örtüşüyor.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 12:11 - Güncelleme: 09-07-2018 13:03

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesinin açıklanmasına saatler kala internette kabine listeleri dolaşmaya başladı. Yeni kabinenin bakanları dışardan isimler olacağı için hemen herkes bakan adayı.

İnternetteki Kabine Listeleri gerçek mi? : Sosyal medyada günün konusu olan korsan aslında kulis tahminlerinden ibaret. Şimdiye kadar Erdoğan'ın kabine listelerinden hiçbiri basına sızmış değil. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi için daha da titiz davranılıyor. Öyle ki listede olan bakanlar dahi isimlerini bilmiyorlar.  Saat 21.00'de Erdoğan açıkladığı anda bakan olduklarını medya ve kamuoyu ile birlikte öğrenecekler.

Kabine listelerindeki isimler : İnternette dolaşan listelerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Dışişleri Bakanı, Süleyman Soylu da İçişleri Bakanı olarak geçiyor. Ayşenur Bahçekapılı da her iki korsan kabine listede olan isimlerden. Bahçekapılı ilk listede Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yer alırken, ikinci listede Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı olarak geçiyor. Fahri Kasırga ismi Milli Savunma Bakanı olarak 'korsan' kabile listesinde yer alırken, Yusuf Tekin de Milli Eğitim Bakanı olarak yazılmış. Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye'nin başına,  Naci Ağbal ise Sanayi bakanlığına konulmuş. Yeni kabine listesinde bir işadamının yer alacağı söyleniyordu. İnternetteki korsan kabine listelerinde Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Nail Opak ismi öne çıkıyor.

Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcıları da merak konusu. İlk listede Ömer Çelik, Nimet Baş ve Fuat Oktay ismi bulunurken ikinci listede Berat Albayrak, Ömer Çelik, Recep Akdağ ve Ayşenur Bahçekapılı var.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Erdoğan'ın yardımcılığı için ismi telaffuz edilen en bomba isim Hulusi Akar olmuştu.

Yeni kabine açıklanıyor yeni bakanlar kim oldu? Saat 21.00'da...

Bakan olan milletvekilleri kim kabine listesinde ismi olanlar...

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • umurumdamı 09 Temmuz 2018 13:05 umurumda değil. seni ilgilendirmeyen beni hiç ilgilendirmez.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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