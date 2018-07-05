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Yeni bakanlar kim olacak? İşte kabinede banko denilen isimler

Yeni bakanlar kim olacak? İşte kabinede banko denilen isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinedeki yeni bakanların listesini pazartesi açıklayacak. Ankara'dan gelen son kuliste ise 'banko' kabinede olacak denen isimler var. İşte CNN Türk sunucusu Hakan Çelik'in verdiği isimler:

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 11:54 - Güncelleme: 05-07-2018 11:54

9 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak olan yeni kabinede sürpriz isimler bekleniyor. Bu kabineye dışardan işadamı ve CEO'lar ile büroklarda da dahil olabilir. Peki yeni kabinede kendine yer bulacak yeni bakanlar kimler olacak? İşte bu konuda dikkat çeken kulis CNN Türk'te Parametre'yi sunan eski Ankara temsilcisi Hakan Çelik'ten geldi.

AK Parti kulislerine yakın biri olarak görülen Hakan Çelik yeni kabineden isimler saydı. İşte Çelik'in aktardıkları:

Başkan yardımcısı kim olacak? -'Son Başbakan Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanı seçilme ihtimali yüksek. Bu durumda örneğin Bekir Bozdağ Cumhurbaşkanlığı yardımcısı ya da AK Parti TBMM Grup Başkanı olabilir.

Eski bakanlardan kimler yeni kabide? : Dış politikanın çok sıkıntılı gündeminde önemli rol alan ve ciddi bir mücadelenin içinde birçok dosyaya hakim olan Mevlüt Çavuşoğlu bu dönem de bakan olarak görevlendirilebilir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde çok hayati atılımlar gerçekleştirildi. Albayrak bu konularda ciddi, bilgi ve deneyim sahibi olması nedeniyle bakanlar arasında yer alabilir. OHAL’ın kaldırılmasından sonra da güvenlik konusunun birinci öncelik olacağı düşünülecek olursa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da aynı görevde görebiliriz. Milletvekili adayı olmayan bakanlardan Ömer Çelik, Faruk Özlü ve Naci Ağbal da bakanlar arasında yer alabilir. 

Yeni bakan isimleri : Cumhurbaşkanlığı ekibinden bu dönemde adı bakanlık için geçenler var. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Mustafa Varank’ı yine etkili bir görevde görebiliriz. İbrahim Kalın uluslararası ilişkileri yakından izleyen, bilgi birikimi ve deneyimiyle Erdoğan’ın dikkate aldığı bir profil. Kalın Cumhurbaşkanı’nın dünya liderleriyle yaptığı görüşmelerde de bulundu. Varank da Erdoğan’ın temas ve seyahatlerinin büyük bölümünde yer alan, çok etkili bir danışman.

Bürokrat bakanlar kim olacak? : Erdoğan alanlarında başarılı isimler ve uzmanlara da şans vermek istiyor. Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde birçok önemli projeyi hayata geçiren Fuat Oktay ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda (SSM) stratejik alanlarda hızlı sonuçlar elde edilmesini sağlayan Müsteşar Prof. Dr. İsmail Demir’i bu dönem kabinede görebiliriz. TAI Genel Müdürü olan Doç. Dr. Temel Kotil’in adı da konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin konularına hakimiyeti nedeniyle bu kez bakan koltuğuna oturabilir.

İşadamı CEO Bakanlar : İşdünyasından, DEİK Başkanı Nail Olpak ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı yapan Mehmet Büyükekşi’nin adı sıkça geçiyor.
 

 
 

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